De asemenea, adolescentul a și vizionat conţinut violent online, a anunţat poliţia duminică, în timp ce guvernul a promis noi protocoale de siguranţă pentru şcoli, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Un băiat de 14 ani şi-ar fi împuşcat mortal bunicii acasă, înainte de a ucide alte şase persoane la şcoala sa. El s-a sinucis. Poliţia a declarat că băiatul a folosit reţelele de socializare pentru a învăţa cum să folosească o armă de foc.

„Conform interviurilor cu martorii, făptaşul începuse să manifeste interes pentru studierea utilizării armelor de foc de ceva vreme, aproximativ unu-doi ani”, a declarat reporterilor Atthapol Anusit, comisar adjunct al Regiunii 1 de Poliţie Provincială.

Atthapol, care a declarat că poliţia a intervievat până acum 17 martori, a precizat că în geanta băiatului a fost găsit şi un cuţit, iar printre alte probe găsite la locul crimei s-au numărat o armă de foc, tuburi de cartuşe folosite şi un computer personal.

„După examinarea computerului, s-a constatat că băiatul vizionase conţinut de pe reţelele de socializare care implica violenţă”, a declarat comisarul adjunct, dar a adăugat că nu există încă dovezi că acesta ar fi exersat tragerea.

El a spus că anul trecut un profesor a confiscat o puşcă cu aer comprimat pe care băiatul o luase la şcoală. Băiatul locuise cu bunicii săi timp de 12 ani după ce părinţii săi s-au despărţit, a spus Atthapol.

Ministerul Educaţiei a declarat că va dezvolta noi protocoale de siguranţă în următoarele trei luni, inclusiv screening-uri pentru sănătate mintală şi un sistem de îndrumare a persoanelor aflate în situaţii de risc către specialişti, exerciţii pentru planuri de intervenţie în caz de urgenţă, o campanie de combatere a bullying-ului şi o mai bună detectare pentru a împiedica aducerea de obiecte în şcoli.

Pe lângă cei care au murit, peste 20 de persoane au fost rănite în cel mai grav atac din Thailanda din 2022, care a reaprins dezbaterea privind controlul armelor de foc în cea mai mare naţiune deţinătoare de arme din Asia de Sud-Est.