Doi „pești ai apocalipsei”, descoperiți în Mexic. Gigantul acvatic este considerat prevestitor al semnelor rele | VIDEO

Astfel de apariţii sunt extrem de rare, pentru că aceşti giganţi ai mării trăiesc de obicei în abisuri, la adâncimi de până la aproape 1.000 de metri. Au o lungime medie între 5 şi 7 metri, dar recordul cunoscut este mult mai impresionant: un exemplar de 17 metri şi aproximativ 200 de kilograme, relatează Le Figaro.

Peștii-panglică trăiesc în abis

După cum arată imaginile filmate la faţa locului, în Mexic, aceste creaturi se disting prin corpul lor lung, argintiu, în formă de panglică, având pe o laterală o aripioară roşu aprins.

„A fost un moment absolut magic”, a povestit una dintre turiste într-un videoclip publicat pe YouTube de contul We Love Animals. Cele două femei au reuşit chiar să elibereze una dintre creaturi înapoi în apă.

În ciuda aspectului lor, care a inspirat numeroase legende despre monştri marini, peştii-panglică nu reprezintă niciun pericol pentru om. Această specie se hrăneşte cu plancton minuscul şi nu are dinţi adevăraţi.