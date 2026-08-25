Fiscul va folosi informațiile pe care le are deja și îi va notifica pe cei care nu și-au îndeplinit obligațiile, înainte să le stabilească sumele de plată.

Unii dintre cei vizați vor fi chemați la audieri pentru a da explicații în fața inspectorilor.

În primă fază, Fiscul va verifica informațiile pe care le are despre veniturile românilor și dacă identifică persoane care aveau de plătit contribuții la pensie sau sănătate, dar nu le-au declarat le va trimite o notificare.

Este specificat într-un proiect lansat în dezbatere publică.

Ana Păun, Specialist în Fiscalitate: ”Dacă eu primesc o notificare pentru că nu mi-am depus declarația și o depun, după ce am primit notificarea de la ANAF, o să plătesc în jur de 11% dobânzi și penalități pe an. Dacă eu nu o depun și am o decizie de impunere din partea ANAF, plătesc în jur de 37% dobânzi și penalități pe an. Plătesc încă o penalitate pentru nedepunerea declarațiilor la timp”.

Cei vizați au 20 de zile de la notificarea ANAF pentru a-și clarifica situația, iar unii pot fi chemați și la audieri, pentru explicații.

Dacă nu depun declarația unică, Fiscul poate calcula pe baza datelor pe care le are suma datorată și emite o decizie. Ea poate fi anulată dacă declarația este depusă în următoarele două luni.

Pe lista ANAF pentru verificări fiscale sunt trecute venituri din activități independente, proprietate intelectuală, chirii, investiții, agricultură, silvicultură, piscicultură și anumite venituri sau pensii din străinătate.

Dările restante pot fi achitate și în tranșe, dar doar dacă cel vizat își justifică situația financiară.

Peste o mie de români au fost verificați de ANAF în ultimul an. Fiscul a căutat să afle de unde provin banii pe care aceștia i-au cheltuit, investit sau depus în conturi. În unele cazuri, oamenii au spus că au făcut banii în străinătate sau i-au primit de la diferite persoane, dar nu au putut aduce și documente justificative.

Pentru veniturile a căror sursă nu poate fi documentată impozitul aplicat e de 70%.

Între timp, președintele Nicușor Dan a promulgat o lege prin care sunt anulate anumite datorii de TVA, inclusiv dobânzi și penalități, iar cei care le-au plătit deja pot solicita restituirea banilor.