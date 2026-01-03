Distracția a continuat în Centrul Vechi al Capitalei chiar și după Revelion. Oamenii au început anul în pași de dans

03-01-2026 | 07:24
Distracție Capitală
Pro Tv

Revelionul a trecut, însă distracția a continuat și vineri noapte în Centrul Vechi al Capitalei.

autor
Denisa Stoica,  Ștefan Maleș

Localnici, turiști, dar și mulți străini, s-au strâns în cluburi și la terasele încălzite.

Muzica, dansul și voia bună au pus stăpânire pe primele zile din an.

Pentru mulți, anul a început în pași de dans. Petrecăreții au încins și vineri seară ringul, în cluburile din Centrul Vechi al Capitalei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Deși Revelionul a trecut, familii, cupluri, dar și grupuri de prieteni s-au adunat în Centrul Vechi pentru a petrece primul weekend din acest an. Oamenii cântă, dansează și se distrează.”

Femeie: „M-a scos prietena mea cea mai bună la o mică distracție în Centrul Vechi, îmi era foarte, foarte dor.”

Cluburile au fost pline. La fel și terasele.

Reporter: „Ați mai oprit petrecerea sau tot continuați?

Bărbat: „Nu, de trei zile tot la fel.”

Și pentru străinii care au ales România a continuat petrecerea de Revelion.

Reporter: „Cum a fost?

Grup de străini: „Bine, foarte bine! Începem anul cu petreceri!

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, distractie, centrul vechi, revelion,

Dată publicare: 03-01-2026 07:24

