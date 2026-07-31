Diferența de fus orar între România și America. Cât e ceasul, în funcție de stat

Statele Unite se întind pe aproape 4.500 de kilometri de la est la vest și folosesc mai multe fusuri orare, astfel că ora diferă în funcție de regiune.

Astfel că, atunci când în România este seară, în New York poate fi începutul după-amiezii, iar în Los Angeles este încă dimineață. Diferența de fus orar variază între 7 și 13 ore, în funcție de stat și de perioada anului în care călătorești.

Câte fusuri orare are America și de ce diferența nu este aceeași peste tot

Potrivit Bureau of Transportation Statistics (BTS), sistemul actual al fusurilor orare din Statele Unite datează din secolul al XIX-lea și a fost introdus odată cu dezvoltarea rețelei de căi ferate. Înainte de standardizarea orei, fiecare oraș își stabilea timpul în funcție de poziția Soarelui, ceea ce crea dificultăți în organizarea transportului feroviar. Astăzi, limitele fusurilor orare sunt stabilite prin lege și sunt administrate de autoritățile federale americane.

Deși vorbim, în mod obișnuit, despre „ora Americii”, Statele Unite nu au un singur fus orar. Potrivit National Institute of Standards and Technology (NIST), cele 50 de state americane folosesc șase fusuri orare principale: Eastern (Est), Central, Mountain (Montan), Pacific, Alaska și Hawaii-Aleutian. Dacă sunt incluse și teritoriile americane, numărul total al fusurilor orare ajunge la nouă.

Motivul este unul simplu: țara are o întindere foarte mare de la est la vest, iar folosirea aceleiași ore pe întreg teritoriul ar însemna ca în unele regiuni soarele să răsară sau să apună la ore neobișnuite.

Conform platformei Time and Date, majoritatea statelor americane trec la ora de vară în a doua duminică din martie și revin la ora standard în prima duminică din noiembrie. Există însă și excepții. Hawaii și cea mai mare parte a statului Arizona nu aplică ora de vară, ceea ce poate modifica temporar diferența față de România.

Diferența de oră dintre România și principalele zone din SUA

În perioada în care atât România, cât și Statele Unite folosesc ora de vară, diferența de timp este următoarea: