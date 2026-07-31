Diferența de fus orar între România și America. Cât e ceasul, în funcție de stat

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
ceas fus orar
Shutterstock

Dacă urmează să călătorești în Statele Unite, să participi la o întâlnire online sau pur și simplu vrei să vorbești cu cineva aflat peste Ocean, este important să știi că nu există o singură diferență de oră între România și America. 

autor
Georgiana Ioniță

Statele Unite se întind pe aproape 4.500 de kilometri de la est la vest și folosesc mai multe fusuri orare, astfel că ora diferă în funcție de regiune.

Astfel că, atunci când în România este seară, în New York poate fi începutul după-amiezii, iar în Los Angeles este încă dimineață. Diferența de fus orar variază între 7 și 13 ore, în funcție de stat și de perioada anului în care călătorești.

Câte fusuri orare are America și de ce diferența nu este aceeași peste tot

Potrivit Bureau of Transportation Statistics (BTS), sistemul actual al fusurilor orare din Statele Unite datează din secolul al XIX-lea și a fost introdus odată cu dezvoltarea rețelei de căi ferate. Înainte de standardizarea orei, fiecare oraș își stabilea timpul în funcție de poziția Soarelui, ceea ce crea dificultăți în organizarea transportului feroviar. Astăzi, limitele fusurilor orare sunt stabilite prin lege și sunt administrate de autoritățile federale americane.

Deși vorbim, în mod obișnuit, despre „ora Americii”, Statele Unite nu au un singur fus orar. Potrivit National Institute of Standards and Technology (NIST), cele 50 de state americane folosesc șase fusuri orare principale: Eastern (Est), Central, Mountain (Montan), Pacific, Alaska și Hawaii-Aleutian. Dacă sunt incluse și teritoriile americane, numărul total al fusurilor orare ajunge la nouă.

Recomandări Video

Motivul este unul simplu: țara are o întindere foarte mare de la est la vest, iar folosirea aceleiași ore pe întreg teritoriul ar însemna ca în unele regiuni soarele să răsară sau să apună la ore neobișnuite.

Conform platformei Time and Date, majoritatea statelor americane trec la ora de vară în a doua duminică din martie și revin la ora standard în prima duminică din noiembrie. Există însă și excepții. Hawaii și cea mai mare parte a statului Arizona nu aplică ora de vară, ceea ce poate modifica temporar diferența față de România.

Diferența de oră dintre România și principalele zone din SUA

În perioada în care atât România, cât și Statele Unite folosesc ora de vară, diferența de timp este următoarea:

*Hawaii nu schimbă ora sezonier, astfel că diferența față de România poate varia în funcție de perioada anului.

De exemplu, dacă în București este ora 20:00, în New York este 13:00, în Chicago 12:00, în Denver 11:00, iar în Los Angeles 10:00.

Deși diferențele de oră sunt, în general, ușor de calculat, există perioade în care acestea se modifică temporar cu o oră. Explicația este că România și Statele Unite trec la ora de vară și revin la ora standard în date diferite. Din acest motiv, înainte de un zbor, a unei întâlniri online sau a unui apel important, este recomandat să verifici ora locală a destinației.

Cum calculezi rapid ora din America fără aplicații

Nu ai nevoie neapărat de o aplicație pentru a afla cât este ceasul în Statele Unite.

O regulă simplă este să pornești de la ora din România și să scazi:

  • 7 ore pentru New York, Washington D.C. și Miami;
  • 8 ore pentru Chicago, Dallas și Houston;
  • 9 ore pentru Denver și Salt Lake City;
  • 10 ore pentru Los Angeles, San Francisco, Las Vegas și Seattle;
  • 11 ore pentru Alaska;
  • 13 ore pentru Hawaii, pe timpul verii.

De exemplu, dacă în România este ora 09:00 dimineața, în New York este 02:00, iar în Los Angeles este 23:00 în ziua precedentă.

Ora exactă poate fi verificată pe platforme specializate, precum Time and Date, care actualizează în timp real fusurile orare și schimbările sezoniere.

Cum te adaptezi rapid la diferența de fus orar (Jet Lag) când călătorești în SUA

Călătoriile către Statele Unite presupun traversarea mai multor fusuri orare, iar organismul are nevoie de timp pentru a se adapta. Acest fenomen este cunoscut sub numele de jet lag și reprezintă o tulburare temporară a somnului, care apare atunci când ceasul biologic rămâne sincronizat cu ora din locul de plecare.

Potrivit Mayo Clinic, simptomele pot include oboseală accentuată în timpul zilei, dificultăți de adormire, probleme de concentrare, schimbări de dispoziție și tulburări digestive. Cu cât sunt traversate mai multe fusuri orare, cu atât simptomele pot fi mai intense și pot dura mai mult. În general, organismul are nevoie de aproximativ o zi pentru a se adapta fiecărui fus orar traversat.

Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, zborurile spre vest, cum sunt cele din România către Statele Unite, sunt în general mai ușor de suportat decât cele spre est, deoarece organismul se adaptează mai ușor la o zi mai lungă decât la una mai scurtă.

Recomandările publicate de Mayo Clinic și Centers for Disease Control and Prevention (CDC) includ câteva măsuri simple care pot reduce efectele jet lag-ului:

  • începe să îți modifici programul de somn cu câteva zile înainte de plecare;
  • dacă zbori din România spre Statele Unite, încearcă să te culci treptat cu una-două ore mai târziu în serile dinaintea călătoriei;
  • hidratează-te corespunzător înainte și în timpul zborului;
  • evită consumul excesiv de alcool și limitează cafeaua în a doua parte a zilei;
  • după sosire, încearcă să respecți programul local de somn și de masă;
  • petrece cât mai mult timp în lumina naturală, deoarece aceasta ajută organismul să își regleze mai rapid ceasul biologic.

Dacă ai programate întâlniri importante sau participi la un eveniment, specialiștii recomandă să ajungi la destinație cu una sau două zile mai devreme. Acest interval îi oferă organismului timp să se adapteze noului fus orar și poate reduce semnificativ efectele jet lag-ului.

Etichete: fus orar, statele unite, america, ceas,

Articol recomandat de sport.ro
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Citește și...
Stiri Diverse
Înghesuială la cules de mure. Recolta Universității de Științe Agricole din Cluj-Napoca s-a terminat în doar trei ore

Trei ore au fost de ajuns pentru ca o plantație bogată de mure să se golească. S-a întâmplat pe un teren al Universității de Științe Agricole din Cluj-Napoca, unde doritorii au fost invitați să-și culeagă singuri fructele.
Stiri Diverse
A început postul Sfintei Marii 2026. Când e dezlegare la pește și cât durează

Postul Sfintei Marii 2026, cunoscut în calendarul ortodox drept Postul Adormirii Maicii Domnului, a început vineri, pe 31 iulie 2026.
Stiri Diverse
De ce tocmai în nordul Bulgariei au fost descoperite rămășițe al unui mamut lânos. Nu este o premieră în zonă

Un bulgar a descoperit în albia secată a Dunării rămășițele care cel mai probabil i-au aparținut unui mamut lânos. 

Recomandări
Stiri externe
Situație critică în Ceuta. Spania estimează că 49.000 de migranți au intrat în exclavă în ultimele 24 de ore | GALERIE FOTO

Ministerul de Interne al Spaniei a declarat vineri că, potrivit estimărilor sale, aproximativ 49.000 de migranți au intrat în exclava Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore, venind în valuri pe mare și pe uscat din Maroc, transmite Reuters.

Stiri Sanatate
Greva generală din spitale a fost „suspendată” după trei zile. Sanitas: „Am reușit! Am fost auziți!”

Greva generală din spitale a fost „suspendată” după trei zile. Sindicaliștii precizează că această suspendare nu înseamnă o încetare a acțiunii de protest și că își doresc un alt proiect al legii salarizării.

Vremea
Căldură extremă în România. ANM a emis Cod portocaliu de caniculă. Unde vor fi cele mai mari temperaturi

Valul de căldură care a lovit România a început să se intensifice. Mai multe regiuni sunt sub avertizare de caniculă, iar în patru județe ANM a emis Cod portocaliu. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Iulie 2026

47:32

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Iulie 2026

01:45:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Microbuzul lui Dinamo a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un copac! Adrian Ropotan a fost resuscitat. Un om a murit

Sport

Dacă se prezintă la US Open, cad recordurile de audiență: noul look „trăznit” ales de Carlos Alcaraz