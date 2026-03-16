Cercetătorii au descoperit rămășițele orașului Stolzenberg, care pare să fi fost abandonat în secolul al XIV-lea sau al XV-lea, într-o pădure din apropierea satului polonez modern Sławoborze, relatează Fox News.

Orașul a fost fondat la granița dintre Pomerania și Neumark, o regiune istoric contestată între Germania și Polonia.

Conduși de surse istorice, cercetătorii au căutat inițial rămășițele Stolzenberg în Sławoborze, dar nu au găsit niciun element care să confirme locația orașului medieval.

În pădure, totuși, au descoperit un șanț adânc de 5,5 metri, potrivit unui arheolog.

El a declarat pentru Fox News Digital că un sondaj geofizic recent a confirmat locația orașului pierdut după ce cercetătorii adunaseră deja artefacte arheologice și date cartografice.

„Rezultatele acestor sondaje au risipit orice urmă de îndoială”, a spus el.

„În partea centrală a zonei înconjurate de șanț, au fost detectate anomalii magnetice regulate, indicând existența rămășițelor clădirilor care înconjurau piața centrală dreptunghiulară, piața orașului”, au notat cercetătorii.

„Acest tipar este tipic pentru orașele medievale fondate după legea germană. Urme ale clădirilor se văd și de-a lungul străzii care duce la poarta orașului.”, a mai spus arheologul.

Detectoriștii de metale au descoperit, de asemenea, peste 400 de artefacte, unele datând din Epoca Bronzului și câteva, inclusiv recipiente cu produse din carne și unt, datând chiar din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

„Cele mai valoroase artefacte pentru noi au fost cele medievale, confirmând că situl era utilizat la acea vreme”, a spus arheologul.

„Acestea includeau monede de argint, elemente de curea din metal și catarame de haine tipice costumului burghez medieval.”, a mai precizat el.

Arheologii au descoperit, de asemenea, unelte precum cuțite și lacăte de fier, dar și fragmente de grenade și gloanțe de plumb.

„Toate aceste artefacte atestă trecutul bogat și complex al acestui sit, care nu se limitează doar la Evul Mediu târziu, când exista orașul Stolzenberg.”, a mai spus arheologul.

Experții nu sunt siguri de ce Stolzenberg a fost abandonat, și arheologul a spus că probabil au existat mai mulți factori care au dus la declinul său.

„Am descoperit doar câteva artefacte databile în secolele XVI sau XVII”, a spus arheologul.

„Aceasta sugerează că orașul dispăruse deja până atunci… Dispariția lui ar fi putut avea loc în secolul XIV sau XV.”, a specificat el.

„Subiectul orașelor medievale dispărute din Europa este incredibil de fascinant, atât în faza de identificare, cât și în cercetările ulterioare. Căutarea lor este captivantă pentru că acestea existau de obicei doar pentru o perioadă scurtă...”, a adăugat el.

Arheologul a spus că, deși cercetarea a durat ani de zile, echipa lui „abia a început această călătorie”.

„Acest sit este o adevărată capsulă a timpului, plină de mistere”, a spus el.

„Dezvăluirea lor ne va ajuta să înțelegem mai bine procesele de așezare și de formare a orașelor în această parte a Europei.”