Departamentul de Poliţie din Brownsville a primit un apel la ora 12:50 p.m., ora locală, şi l-a găsit pe Mitte decedat la domiciliul său, a relatat revista People, potrivit News.ro.

„Cu profundă tristeţe anunţăm tragica dispariţie a îndrăgitului actor, filantrop şi apărător pasionat al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, RJ Mitte”, a declarat reprezentantul său într-un comunicat emis luni dimineaţă, relatează Variety.

Reprezentantul a confirmat ulterior că actorul și-a luat propria viață.

„Bazându-se pe propria experienţă de viaţă cu paralizie cerebrală, Mitte a adus autenticitate rolului şi a creat o platformă dedicată sensibilizării şi incluziunii persoanelor cu dizabilităţi.”

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Actorul era cunoscut și iubit mai ales pentru rolul său din serialul dramatic „Breaking Bad”, creat de Vince Gilligan, în care l-a interpretat pe Walter White Jr., fiul lui Walter White (Bryan Cranston) şi al lui Skyler White (Anna Gunn).

Mitte a apărut în toate cele cinci sezoane ale serialului, difuzat între 2008 şi 2013.

„L-am cunoscut când avea doar 14 ani, când a fost distribuit în rolul lui Walter White Jr., un rol pe care l-a jucat cu atâta bucurie și entuziasm. Născut cu paralizie cerebrală, nu a permis niciodată, niciodată, ca această provocare să fie o scuză pentru ceva. A făcut față programului solicitant de filmare cu o mare determinare”, a spus Bryan Cranston, care a interpretat rolul lui Walter White în cunoscutul serial, conform Variety.

„Este deosebit de devastator să aud că și-a luat viața", a scris el. "De ce? Ne scriam prin mesaje acum câteva săptămâni, încercând să ne dăm seama când să ne întâlnim la prânz. Nu știu dacă acel prânz i-ar fi schimbat viitorul... Dar știu că l-am iubit și că mi-a plăcut din plin să fiu cu el de-a lungul anilor în serial, iar după ce atenția de la Breaking Bad s-a stins... O să-mi fie dor de tine, fiule”, a mai spus actorul.

După „Breaking Bad”, Mitte a jucat în „Switched at Birth”, „Robot Chicken”, „On Hiatus with Monty Geer”, „This Close”, „Now Apocalypse” şi „The Guardians of Justice (Will Save You!)”, printre altele. De asemenea, a jucat în filme precum „Dixieland”, „Who’s Driving Doug”, „The Recall”, „Mower Boy”, „Time Share”, „The Oak Room” şi multe altele.