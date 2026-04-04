Sărbătoarea Învierii Domnului are o dată variabilă și nu este celebrată simultan de toți credincioșii. Diferențele apar din modul distinct de calcul folosit de Biserica Ortodoxă și cea Catolică, ceea ce face ca, în majoritatea anilor, cele două sărbători să nu se suprapună.

În 2026, Paștele ortodox și Paștele catolic vor fi celebrate la o săptămână distanță. Pentru cei care vor să știe exact când pică Paștele în acest an și care sunt motivele acestor diferențe de calendar, explicațiile țin de regulile stabilite încă din Antichitate și de utilizarea unor sisteme diferite de calcul.

De ce Paștele Catolic și Ortodox pică la date diferite

Stabilirea datei la care este celebrat Paștele își are originile în anul 325, în urma deciziilor adoptate la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Atunci s-a stabilit că sărbătoarea Învierii Domnului va fi celebrată întotdeauna într-o zi de duminică, iar calculul acesteia va ține cont de două repere astronomice esențiale: echinocțiul de primăvară și prima lună plină care urmează acestui moment. Din cauza variațiilor ciclurilor lunare, data Paștelui nu este fixă și diferă de la an la an.

Una dintre cele mai frecvente întrebări este de ce Paștele ortodox și cel catolic nu coincid în fiecare an. Explicația ține de calendarele diferite utilizate de cele două Biserici. Biserica Catolică folosește calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă se raportează la calendarul iulian. Această diferență generează, în majoritatea anilor, date distincte pentru celebrarea Paștelui. Există însă și excepții, când cele două sărbători coincid, așa cum s-a întâmplat în 2025.

În ciuda acestor diferențe, regula de bază rămâne aceeași: Paștele este celebrat în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară, stabilit convențional pe 21 martie. Dacă luna plină cade chiar într-o duminică, sărbătoarea este mutată în duminica următoare, pentru a păstra succesiunea simbolică a evenimentelor din Săptămâna Patimilor.

Care este diferența dintre Paștele ortodox și cel catolic

Diferențele dintre Paștele ortodox și cel catolic nu se limitează doar la dată, ci se reflectă și în practicile religioase și tradițiile asociate. În Biserica Ortodoxă, slujba de Înviere are un caracter amplu și include ritualuri specifice, precum procesiunea de la miezul nopții, urmată de Sfânta Liturghie. În schimb, în tradiția catolică, celebrarea are un caracter mai sobru, iar durata slujbei este, de regulă, mai scurtă.

De asemenea, obiceiurile diferă de la o cultură la alta. În România, masa de Paște ortodox este legată de preparate tradiționale precum drobul, cozonacul sau pasca. În spațiul catolic, tradițiile includ adesea activități precum vânătoarea de ouă sau oferirea de dulciuri tematice, simboluri moderne ale sărbătorii.

Pentru credincioșii ortodocși, Paștele reprezintă cea mai importantă sărbătoare religioasă, celebrând Învierea lui Iisus Hristos și victoria vieții asupra morții. De regulă, acesta este sărbătorit într-un interval cuprins între 4 aprilie și 8 mai. În schimb, Paștele catolic este celebrat mai devreme, între 22 martie și 25 aprilie, în funcție de calculele specifice calendarului gregorian.

În esență, metoda de calcul stabilită în secolul al IV-lea permite determinarea precisă a datei Paștelui pentru fiecare an, atât în rit ortodox, cât și catolic. În timp, au fost dezvoltate și formule matematice complexe, precum algoritmul lui Carl Friedrich Gauss, care iau în calcul ciclurile lunare și succesiunea zilelor săptămânii pentru a stabili cu exactitate momentul acestei sărbători fundamentale a creștinătății.

Când pică Paștele catolic în 2026

Paștele catolic din 2026 va fi celebrat pe 5 aprilie, în prima duminică din lună. Aceasta este una dintre situațiile în care Paștele catolic pică înaintea celui ortodox, cu exact o săptămână diferență.

Creștinii romano-catolici, dar și cei protestanți, urmează calendarul gregorian în stabilirea sărbătorii pascale, iar din acest motiv, data Paștelui poate fi diferită față de cea a creștinilor ortodocși. Paștele ortodox este celebrat pe 12 aprilie în 2026.

Paștele Catolic din anul 2020 până în 2030

Paștele Catolic 2020 – 12 aprilie

Paștele Catolic 2021 – 4 aprilie

Paștele Catolic 2022 – 17 aprilie

Paștele Catolic 2023 – 9 aprilie

Paștele Catolic 2024 – 31 martie

Paștele Catolic 2025 – 20 aprilie

Paștele Catolic 2026 – 5 aprilie

Paștele Catolic 2027 – 28 martie

Paștele Catolic 2028 – 16 aprilie

Paștele Catolic 2029 – 1 aprilie

Paștele Catolic 2030 – 21 aprilie