Iar un sondaj recent, arată că suntem conștienți de asta. Totuși, luăm masa în familie mai rar decât ne-am dori.

Ina face piața împreuna cu copiii, pe care îi implică și în bucătărie, la gătit. Cina se ia mereu în familie. Tihna se instalează odată cu primul abur care se ridică din farfurie.

Ina Ungureanu: „Este momentul nostru de a ne regăsi, de a discuta de a comunica, de a povesti.”

Pentru că nu este doar foamea cea care se potolește, ci și plăcerea de a comunica cu ceilalți.

În plus, mesele în familie contribuie la formarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase, au recunoscut 8 din 10 români, în cadrul unui sondaj.

Unul dintre motive ar fi că mâncarea este gătită acasă, cu mai multă grijă.

Femeie: „Eu am o familie numeroasă, cu mai mulţi copii mă strădui să gătesc foarte mult pentru că ştiu ce intra în acele bucate, nu prefabricate din magazin."

Totuși, programul diferit, preferințele culinare diverse și lipsa timpului pentru gătit ne fac să mâncam împreună mai rar decât ne-am dori. Doar jumătate dintre familiile de la noi se reunesc zilnic la masă. Iar 15% o fac foarte rar.

Cina este momentul în care familia reușește, cel mai des, să se adune. Mai puțin de un sfert dintre români mănâncă la prânz împreună.

Cristina: „Am o familie numeroasă, dar toată lumea era ocupată zilele astea.”

Mâncatul de unul singur vine cu riscul unor obiceiuri alimentare nesănătoase, precum ciugulitul de snacks-uri, pe parcursul întregii zile.

Andreea Minea, nutriționist dietician: „Studiile arată că mesele luate în familie sunt asociate cu un raport mai mare de legume, fructe și fibre, un raport mai mic de produse de tip fast-food, zahăr, băuturi îndulcite și mese mai des gătite acasă."

Cornelia Stroie, psiholog: „Dacă mâncăm împreună, nu mai mâncăm pe fugă, nu mai mâncăm în picioare, mestecăm mai bine, mai zicem o idee, mai mâncăm contează să ne dăm rând să povestim fiecare."

În acest fel, spune studiul, și relațiile între membrii familiei devin mai armonioase.