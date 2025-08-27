De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită

Stiri Diverse
27-08-2025 | 09:27
fata
Pixabay

Să te dai zilnic cu cremă de protecție solară este una dintre cele mai importante reguli de îngrijire a pielii.

autor
Stirileprotv

Însă, potrivit unor experți în dermatologie, cremele obișnuite, albe sau transparente, nu oferă protecția completă de care avem nevoie, în special când vine vorba de radiațiile din spectrul luminii vizibile, o cauză frecventă a hiperpigmentării și a melasmei, mai ales la persoanele cu piele mai închisă la culoare.

Întreg articolul pe spotmedia.ro

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: soare, crema,

Dată publicare: 27-08-2025 09:00

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Cât de des trebuie reaplicată crema de protecție dacă nu intri în apă. Adevărul surprinzător spus de dermatologi despre SPF
Stiri Sanatate
Cât de des trebuie reaplicată crema de protecție dacă nu intri în apă. Adevărul surprinzător spus de dermatologi despre SPF

Una dintre cele mai mari curiozități legate de protecția solară este cât de des trebuie aplicată crema cu SPF.

Studiu: Produsele de îngrijire a pielii pentru copii conțin substanţe chimice care afectează funcția hormonală
Stiri Sanatate
Studiu: Produsele de îngrijire a pielii pentru copii conțin substanţe chimice care afectează funcția hormonală

Copiii care folosesc numeroase produse de îngrijire, precum cremă de protecție solară, loțiuni, săpunuri și produse de îngrijire a părului, au niveluri mai ridicate de ftalați toxici în corpul lor, relatează The Guardian.

Un remediu pentru acnee promovat pe TikTok ar putea crește riscul de cancer de piele. Avertismentul medicilor | VIDEO
Stiri Diverse
Un remediu pentru acnee promovat pe TikTok ar putea crește riscul de cancer de piele. Avertismentul medicilor | VIDEO

Unii influenceri de pe rețelele sociale îi încurajează pe cei care merg la plajă să nu folosească cremă de protecție solară în încercarea de a „vindeca" acneea. Dar medicii spun că consecințele ar putea fi devastatoare.  

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit la sediul Guvernului, pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Top citite
1 Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri Economice
„Nu de la TVA vine diferența mare” la facturile de electricitate. Ce spune Consiliul Concurenței
2 Donald Trump
Getty Images
Stiri externe
Trump a explicat în trei cuvinte de ce Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski
3 primarie
Captură Google Earth
Stiri actuale
La cea mai săracă primărie din București, sporurile cresc exploziv. Iar primarul îl ia pe cel mai mare
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59