Cei doi joacă rolurile unor ofițeri antidrog a căror concediu se transformă într-o misiune periculoasă. Din distribuție, face parte și ..actorul sârb Darko Peric cunoscut, pentru rolul Helsinki din celebrul serial„La Casa de Papel".

Mișu și Enzo, interpretați de Smiley și Pavel Bartoș, sunt polițiști la antidrog. Speră să se bucure de câteva zile liniștite la malul mării, însă planurile le sunt date peste cap în momenul în care descoperă un transport suspect pe plajă. De aici începe o aventură în care ancheta se împletește cu situațiile comice.

Pavel Bartoș și Smiley: „Cumva a fost la cererea publicului acest film. Ei au vrut să vadă acest cuplu, chimia acestui cuplu, să-l vadă și pe micul ecran, dar și pe marele ecran. Și să se bucure, așa cum se bucură la Românii au talent, la Vocea României. Filmul este despre prietenie, despre relație, despre încredere, neîncredere, despre... Știi cum e? E așa, o sinusoidală în acest film. Pentru că ne și certăm, ne și îmbrățișăm, ne și împușcăm”.

În distribuție este Darko Peric, actorul sârb devenit celebru în întreaga lume pentru rolul Helsinki din „La Casa de Papel". Interpretează un personaj negativ și le dă bătăi de cap celor doi polițiști. Pentru Darko Peric, România nu este deloc o necunoscută. A studiat în București la Facultatea de Medicină Veterinară și s-a căsătorit cu o româncă.

Darko Peric, actor: „Eu am locuit în România aproape 10 ani, 9 ani și ceva. Am stat 3 ani în București, am făcut facultate în București, am făcut facultate la Timișoara, după aceea m-am dus la Satu Mare, vin în fiecare an. Nu vin atâta în sud cât în nord-vest, unde am familie, unde am mulți prieteni. Uite, astăzi am mers pe jos. Am mers vreo 15 km prin București. M-am dus în cartierul unde am stat, acolo, în Ghencea. M-am dus până pe Calea Victoriei pe jos. Mi-am adus aminte foarte, foarte emoționat”.

Deși este medic veterinar și a profesat un an în Spania, acolo unde s-a mutat, visul lui dintotdeauna a fost să devină actor.

Darko Peric, actor: „De fapt, la 18 ani, aici, în București, am făcut primul scurtmetraj cu colegii mei, prietenii mei de la ATF, după aia la Timișoara. Făceam performance-uri, cântam, tot timpul mă atrăgea lumea asta, știi? Eu tot timpul zic că foarte mulți medici sunt artiști frustrați. Și dacă cunoști medici, o să vezi că mulți au colecții, hobby-ul lor e pictatul, cântatul. Eu zic că eu sunt medic frustrat. Dar, până la urmă, am cumva îmbinat cele două, actorie și medicină veterinară și am început să fac filme care au de-a face cu animalele”.

Smiley, Pavel Bartoș și Darko Peric își vor prezenta filmul în mai multe orașe din țară, în cadrul unei caravane cu proiecții speciale. Comedia „Vacanță All Inclusive” va ajunge în cinematografe din 6 noiembrie.