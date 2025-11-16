Cum să îți protejezi dispozitivele inteligente de acasă de atacurile cibernetice. Sfaturi de securitate

16-11-2025 | 20:01
Mare atenție la securitatea dispozitivelor inteligente de acasă. Numărul atacurilor cibernetice care le vizează s-a triplat anul acesta, iar un studiu arată că în fiecare zi au loc aproape 30 de astfel de tentative.

autor
Ana Maria Barbu

Inclusiv prizele inteligente și aspiratoarele-robot pot fi controlate de la distanță de hackeri.

Gabriel are acasă peste 45 de dispozitive inteligente. Primele se observă de la intrare: încuietoarea inteligentă și soneria conectată la internet.

Gabriel: „E o aplicație care te sună în timp real, poți să și vorbești cu persoana din fața porții.”

În casă, sistemul pentru securitate cu senzori pentru prezență, fum sau inundație, prizele și întrerupătoarele inteligente, asistentul virtual sau aspiratorul robot sunt interconectate.

Gabriel Nenciu, proprietarul casei: „Routerul trebuie să fie, dacă se poate, de ultimă generație, cu update-uri la zi și să aibă, de preferat, un firewall încorporat.”

Actualizarea permanentă a aplicațiilor folosite este foarte importantă pentru protejarea de atacurile hackerilor.

Bogdan Tohăneanu, reprezentant magazin: „Uită că și produse cum ar fi aspiratoarele robot, mașina de spălat, alte produse de uz casnic au aplicație.”

Potrivit unui studiu recent, cele mai vulnerabile dispozitive sunt cele de streaming, urmate de televizoarele smart și camerele de supraveghere.

Zilnic, au loc aproape 30 de atacuri cibernetice asupra aparatelor din case, potrivit analizei.

Silviu Stahie, reprezentant companie de securitate cibernetică: „Pot fi compromise conturile cu care utilizatorii s-au conectat la serviciile respective. În jur de 40% dintre utilizatori își refolosesc aceleași nume și parole pe mai multe dispozitive.”

Tot cu ajutorul acestor aparate pot fi comise și atacuri de anvergură, cum ar fi cele împotriva unor site-uri guvernamentale.

Silviu Stahie, reprezentant companie de securitate cibernetică: „Ele devin parte a unor rețele de dispozitive zombie, folosite pentru a ataca ținte mult mai mari. Acest lucru este făcut prin inundarea site-urilor cu foarte, foarte multe request-uri. Aceste request-uri vin de la aceste dispozitive smart compromise.”

Iar site-urile nu mai funcționează. Proprietarii dispozitivelor inteligente nici nu își dau seama, deoarece acestea continuă să funcționeze firesc.

În medie, într-o locuință smart sunt 22 de astfel de aparate. Studiul a vizat peste șase milioane de case inteligente din Europa, America de Nord și Australia.

