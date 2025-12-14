Cum au pierdut americanii un dispozitiv nuclear în Himalaya. Misterul unei operațiuni secrete din anii ’60

În anii ’60, o operațiune eșuată a CIA s-a soldat cu pierderea unui dispozitiv nuclear pe unul dintre cele mai inaccesibile vârfuri ale Himalayei.

O echipă mixtă CIA–India trebuia să instaleze aici un senzor de spionaj capabil să monitorizeze testele nucleare și lansările de rachete ale Beijingului. Dispozitivul era alimentat de un generator nuclear de tip SNAP-19C, care conținea capsule cu plutoniu-238 și plutoniu-239, același izotop folosit în bomba de la Nagasaki.

Misiunea s-a transformat rapid într-un coșmar. Surprinși de o furtună violentă în apropierea vârfului, alpiniștii au primit ordinul de a abandona echipamentul pentru a-și salva viața. Generatorul nuclear a fost asigurat pe cât posibil și ascuns într-o nișă în stâncă, la mare altitudine, urmând să fie recuperat ulterior.

Când echipa s-a întors, în primăvara următoare, dispozitivul dispăruse. Cel mai probabil, spun experții, o avalanșă l-a îngropat adânc într-unul dintre ghețarii muntelui. În ciuda mai multor expediții secrete desfășurate în anii următori, generatorul nu a mai fost găsit niciodată, notează New York Times.

Documente declasificate recent și relatate de The New York Times scot la iveală amploarea mușamalizării. Statele Unite au pus la punct povești de acoperire elaborate, implicând chiar și fotografi de la National Geographic, pentru a ascunde adevăratul scop al expedițiilor. Nici până astăzi, Washingtonul nu recunoaște oficial pierderea dispozitivului.

Pentru localnici, însă, există un pericol. Deși autoritățile indiene au încercat, în anii care au urmat incidentului, să liniștească populația, localnicii de la poalele muntelui încă trăiesc cu teama unei posibile contaminări nucleare. Pe măsură ce încălzirea globală accelerează topirea ghețarilor, există riscul ca plutoniul pierdut să ajungă în izvoarele care alimentează fluviul Gange - o sursa de apă și viață pentru sute de milioane de oameni.

Oamenii de știință avertizează și asupra unui alt scenariu îngrijorător: descoperirea accidentală a generatorului intact. Deși nu poate fi folosit pentru a produce o explozie nucleară, materialul radioactiv ar putea fi folosit pentru fabricarea unei așa-numite „bombe murdare”, într-o perioadă tulbure şi tensionată a omenirii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













