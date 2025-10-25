Cum arată cea mai mare lucrare LEGO din lume. Este compusă din peste un milion de piese

Membrii RoLUG (Romanian LEGO® Users Group), cu sprijinul LEGO România, au realizat cea mai mare dioramă din piese LEGO® din lume.

Recordul a fost omologat de Guinness World Records™ la East European Comic Con, 2024.

Cea mai mare lucrare LEGO din lume, creată de o echipă de români

Diorama este un omagiu adus universului Star Wars™, construit din peste un milion de piese LEGO, reunind evenimentele principale din seria animată Star Wars Rebels, dar și elemente și personaje din trilogia originală. Suprafața totală de 45,746 metri pătrați, acoperită exclusiv cu piese LEGO, fără niciun sistem de susținere suplimentar, este cea care a adus acest titlu GUINNESS WORLD RECORDS™.

Folosind atât spațiul vertical, cât și pe cel orizontal pentru a adăuga dinamism și profunzime, modelul recreează în detaliu formele de relief de pe planeta Lothal, prezentă în universul Star Wars, incluzând nave de luptă, vehicule și peste 1.500 de minifigurine, care dau impresia de mișcare.

O echipă de 26 de membri ai organizației RoLUG a contribuit la construcția modelului record, pe parcursul a trei ani. Ultimul metru pătrat al dioramei a fost construit live, cu ajutorul vizitatorilor entuziaști de la East European Comic Con, fiecare adăugând câte o piesă pentru finalizarea modelului.

„La LEGO Group, credem în creativitate ca instrument pentru a descoperi, alimenta și exprima pasiuni. Sunt încântat că am regăsit aceeași perspectivă la partenerii noștri de lungă durată de la RoLUG, împreună cu care am reușit să demonstrăm ce pot realiza pasiunea și creativitatea atunci când sunt aduse împreună. Recordul mondial pe care îl sărbătorim acum este un reper comun pe piața din România și o încurajare valoroasă să continuăm să ne implicăm acolo unde pasiunea prinde viață”, a declarat Valery Kasimov, Country Manager România & Bulgaria la LEGO Group.

„Pentru noi, comunitatea RoLUG, acest record mondial reprezintă un vis devenit realitate. Acest proiect simbolizează culminarea a trei ani plini de pasiune, dedicare, muncă în echipă și colaborare. Credem că acest moment nu doar marchează o etapă majoră în misiunea noastră, ci confirmă și convingerea noastră profundă: piesa LEGO nu este doar o jucărie pentru copii, ci un instrument puternic pentru exprimarea imaginației și creativității la orice vârstă. Cu această realizare remarcabilă, suntem pregătiți pentru noi aventuri și dorim să adresăm o invitație caldă tuturor pasionaților să ni se alăture în această călătorie inspirațională”, a spus Mirona Constantin, Ambasador RoLUG.

Recordul mondial anterior era de 30,66 metri pătrați și a fost înregistrat în Franța, în 2021.

Cele mai mari structuri LEGO din lume

LEGO a apărut în anii 1940 și foarte mulți oameni s-au îndrăgostit de ele. Atât adulții, cât și copiii nu se mai săturau de structurile spectaculoase. Faptul că aceste „cărămizi de jucărie” erau interconectabile a stimulat enorm creativitatea și curiozitatea multor oameni.

Astăzi, LEGO s-a extins și acoperă diferite aspecte ale vieții prin structurile sale. Poți retrăi filme prin LEGO. Ai posibilitatea să combini mai multe construcții creative, crescând astfel creativitatea personală. Mulți ingineri au descoperit pasiunea pentru inginerie datorită LEGO.

Cele mai mari structuri LEGO

Iată cele mai mari structuri LEGO construite vreodată care impresionează prin dimensiuni și detalii.

O casă funcțională, în mărime naturală

Un „vrăjitor” al ingineriei a decis să folosească toată priceperea sa pentru a crea o casă în care chiar se poate locui. Este vorba de James May, cunoscut pentru aparițiile sale la Top Gear.

El a construit în 2009 o casă de dimensiuni reale, din peste trei milioane de piese LEGO. Aceasta avea toaletă, duș, chiuvetă și alte elemente funcționale. Din păcate, construcția a fost demolată după câteva săptămâni, dar ideea rămâne spectaculoasă.

Rivendell din Stăpânul Inelelor

Puțini nu au auzit de Stăpânul Inelelor, una dintre cele mai apreciate serii de cărți și filme.

În 2013, pasionații de LEGO Alice Finch și David Frank au recreat tărâmul elfilor Rivendell, inspirați din universul cărții. Construcția a necesitat peste 200.000 de piese LEGO. Rezultatul a uimit prin detaliile fine: figurinele elfilor erau extrem de realiste, iar vegetația părea autentică.

Taj Mahal

Taj Mahal este una dintre minunile lumii și atrage milioane de turiști. Pentru a-i celebra frumusețea, LEGOLAND Dubai a realizat în 2016 o replică LEGO a monumentului.

Construcția a necesitat 280.741 de piese LEGO. Rezultatul a fost atât de realist încât părea o copie fidelă a Taj Mahalului, dar din piese LEGO.

Batarang-ul lui Batman

Pentru fanii lui Batman, Batarangul este un simbol al supereroului. Firma de design Bright Bricks a creat o replică uriașă LEGO a acestui obiect, expusă la South Bank, Londra.

Construcția a folosit peste 35.000 de piese LEGO și este de 133 de ori mai mare decât piesa originală care a inspirat-o. Modul în care a fost prezentat – ca și cum ar fi aterizat cu câteva secunde înainte – a atras mulțimea de trecători.

Un X-Wing la scară reală

Universul Star Wars a inspirat de asemenea o construcție LEGO de proporții uriașe: un starfighter X-Wing la scară 1:1, identic cu cel din filme.

LEGO a angajat o echipă de experți pentru a realiza această lucrare, care a devenit una dintre cele mai impresionante creații pentru fanii francizei.

Când această structură a fost finalizată, a înghițit 5 milioane de piese LEGO. Se spune că ar cântări aproximativ aproximativ 20,4 tone. Este mult mai greu decât greutatea permisă pentru mai multe tipuri de avioane mici.

Echipa a pus în aplicare numeroase concepte inginerești. A creat avionul astfel încât să poată fi vizitat. Poate rezista la o cantitate mare de deteriorări și solicitări. Respectă liniile generale ale modelului original conceput de creatori, conform gameofbricks.

Lăsând tehnologia SF deoparte, rezultatul este impresionant.

Nava spațială: OSS Pontbriand

La fel ca structura de mai sus, și aceasta a fost realizată cu atenție la detalii. Creatorul, Jeff Pelletier, s-a concentrat serios pe finețea detaliilor. Rezultatul este spectaculos. Nava OSS Pontbriand are o lungime de aproape doi metri, iar interiorul este alcătuit din patru niveluri.

Cel mai înalt turn LEGO din lume

De mult timp, oamenii concurează pentru a construi cel mai înalt turn existent. Mulți experți au folosit piese LEGO pentru a depăși recordurile anterioare. În prezent, cel mai înalt turn LEGO se află în Tel Aviv, Israel.

Nu ar fi surprinzător ca în viitor să fie depășit. Turnul are o înălțime de aproximativ 36 metri.

Se crede că proiectul a început după ce Omer Sayag, un elev de opt ani, a murit de cancer. Profesorii au decis să construiască un turn mare pentru a-l onora. Omer își petrecea zilele construind turnuri LEGO în timp ce lupta cu boala.

O mulțime de oameni, în special profesorii lui, s-au adunat în Tel Aviv și au construit turnul folosind peste 500.000 de piese LEGO. Construcția onorează memoria unui copil care a încercat să învingă cancerul. Odihnească-se în pace.

Modelul Allianz Arena

LEGOLAND Deutschland Resort a creat o replică detaliată a stadionului Allianz Arena din München, exclusiv din piese LEGO. Structura include și figurine cu fani în tribune. Privind această construcție, nu poți să nu fii impresionat. Reproducerea cupolei exterioare, foarte complexă, a necesitat multă muncă, pricepere și timp.

Arena are aproximativ un metru înălțime și include 30.000 de spectatori diferiți realizați din piese LEGO.

Harta detaliată a Europei

Harta Europei nu este ușor de reprodus, dar doi experți, Tobias Reichling și Bruno Kurth, au reușit.

Această hartă are o înălțime de peste 3,6 metri și a fost realizată din mai mult de 50.000 de piese LEGO. Include toate detaliile de pe o hartă reală a Europei: puncte de interes, topografie și nuanțe diferite pentru relief.

Girafă în mărime naturală

Această construcție seamănă foarte bine cu o girafă reală. Privită de la distanță, poate fi confundată ușor cu un animal adevărat. Cele mai mici detalii au fost redate cu grijă. Se află la LEGO Discovery Center din Boston și a fost realizată din 22.000 de piese Duplo. Rezultatul este spectaculos.

