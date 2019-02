A fost condamnat la moarte prin spânzurare, dar a scăpat de 3 ori: „Călăul a obosit”

Byson Kaula spune că vecinii geloși au fost responsabili pentru că a fost găsit vinovat de crimă și condamnat la moarte în 1992.

‘The hangman was too tired to hang me’

This is the incredible story of Malawian Byson Kaula, who escaped death row - *three* times!

➡️ https://t.co/NC3rXlbeTa@MaryG1510 I #BysonKaula pic.twitter.com/dEQGpIPXsq