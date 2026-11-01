Printre miile de oameni s-au numărat zombi, vampiri, fantome, dar și personaje mai puțin înfricoșătoare, din filme sau povești. Iar ringul de dans a fost neîncăpător.

Într-un local din nordul Capitalei, pe ringul de dans s-a dat bătălia pentru cel mai spectaculos costum.

Un cuplu pare desprins din filmele SF. Ca să facă senzație, tinerii s-au pregătit încă de anul trecut.

Cuplu: „Jake Sully și Neytiri din Avatar. Ne plac foarte mult filmele. Machiajele ni le-am făcut singuri, acasă.”

Chiar dacă a fost noaptea groazei, nu toți au vrut să fie de speriat.

Tânără: „Eu sunt Black Swan în seara asta. Eu sunt dansatoare, dar de alt tip, și am zis: «Hai să văd și eu cum se simte să fii balerină». Personajul e complex, dar nu e neapărat de speriat. A fost destul de dificil, a durat ceva.”

Femeie: „Îmi place să mă deghizez în orice, nu știu ce sunt mai exact.”

Tânără: „Sunt pisica din «Alice în Țara Minunilor». M-am gândit la costumația asta cam de vreun an de zile. Nu vreau chiar să sperii, dar mă simt destul de înfricoșătoare.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei care nu s-au pregătit pentru noaptea de Halloween nu trebuie să-și facă griji, nu e prea târziu să se transforme într-un personaj înfricoșător chiar aici, la petrecere. Eu, de exemplu, am venit fără costum și fără machiaj, iar acum e timpul pentru o transformare.”

Cele mai creative costume au fost premiate. Însă, pentru majoritatea petrecăreților, distracția a contat mai mult decât orice surpriză.