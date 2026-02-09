Părinții spun că cei mici sunt tot mai curajoși și mai siguri pe ei, de la o ședință la alta.

Ședințele încep cu exerciții de atenție și coordonare. Apoi, micii magicieni învață de la iluzionist diverse trucuri.

Reporter: „Ce ți s-a părut interesant?

Băiat: „Trucul ăla cu elasticul mi-a plăcut foarte mult și l-am arătat și părinților mei.”

Reporter: „Ți-a ieșit magia?

Băiat: „Da.

Augustin, magician: „Dacă în celelalte domenii artistice, în muzică, în pictură, în sculptură, ai nevoie de foarte mult timp pentru un rezultat final, aici, într-o singură sesiune de 45 de minute, ei pot învăța 3-4 trucuri de magie.”

Entuziasmul continuă acasă, unde părinții devin primii spectatori.

Gabriel Leonte, părinte: „A fost foarte încântat, foarte bucuros. I-au reușit 2 trucuri, la al treilea se mai încurcă puțin, dar o să îi reușească.”

Octavian Pițigoi, părinte: „Prima lui mișcare, în momentul în care a venit acasă, a fost să înceapă să exerseze în oglindă. I-a și reușit, este foarte mulțumit.”

Cursul are opt ședințe, care, spun copiii, trec prea repede.

La final, cei mici primesc și o baghetă de magician.