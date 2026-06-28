Aerul răcoros de seară și lumânările așezate la fiecare pas au completat atmosfera de basm.

3.500 de lumânări electrice au îmbrăcat scările către Palatul Culturii și o parte din grădină. În mijlocul lor, un cvartet a interpretat 10 melodii din filme celebre, precum „Pirații din Caraibe”, „Harry Potter”, „Gladiatorul” sau „James Bond”.

Femeie: „Foarte frumos atmosfera, muzica, oamenii.”

Femeie: „Îmi place modul ăsta de spectacol. Lumânările, dar în primul rând Palatul.”

Femeie: „De fiecare dată venim. Ne place foarte mult. În special soțului, a fost muzician și apreciază foarte mult.”

Tânără: „Mi-a plăcut că a cântat din Harry Potter și ambientul cu lumânări dă o stare relaxantă. E minunat.”

Decorul de basm nu a fost construit la întâmplare.

Diana Păpălea, manager: „Rolul lumânărilor este să îi ajute pe oameni să se concentreze asupra muzicii, se creează o atmosferă relaxată în semiîntuneric, astfel încât oamenii să se poată conecta mai bine la ei înșiși și la o viață mai departe de viața digitală.”

Intrarea la concertul în aer liber a fost gratuită.