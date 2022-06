În ultimul an, în marile orașe a prins tot mai mult conceptul de servire rapidă numit „grab and go”. Peste tot găsim mici bistro-uri sau cafenele cu preparate ce pot fi luate la pachet ori consumate rapid acolo.

Și pasionații de cafea și-au diversificat gustul și comenzile, iar consumul acestei băuturi revigorante este în creștere, potrivit Institutului Național de Statistică.

Într-un bistro situat în cartierul evreiesc din Bucureşti intră zilnic zeci de clienți care vor să mănânce rapid ori să ia ceva la pachet. În meniu sunt doar câteva produse.

Așa numitul segment de consum stradal din România este într-o continuă dezvoltare. Pe Google Maps, de exemplu, dacă încercăm să căutăm „cafenea” sau „bistro”, apar o mulțime într-un perimetru redus.

Adrian: ”Eu, momentan, am clienţii de la birourile din jur. Coffee shop-urile to go au evoluat foarte mult în ultimii ani, pentru că românii au început să prindă gustul cafelei. Sendivsuri, chiche, servesc dimineaţa, ceva cu legume cu un brocoli, brânzică ceva, să le dea energie”.

Vasi: ”Avem clienţi de ordinul sutelor. Cele mai populare sunt brioşele cu ciocolată sau iaurt, se vând cel mai mult, şi avem şi meniu cu cafea, sandvichuri. Eu sunt amplasat aici şi sunt oameni care vin, stau în picioare sau jos”.

Petru: ”Clientela over 30 și tineri de la liceu au început să vină. Dacă acel barista ştie să îţi facă un capuccino cu o cremă corectă, cu atât mai bine. Avem peste o sută de clienţi pe zi”.

Şi proprietarii de cafenele au tot mai multe soiuri de cafea pentru pasionaţi.

Ionuţ Lăzărescu: ”Identificăm tipul de cafea pe care vrem să o prăjim, alegem unul din gradele de prăjire pe care vrem să aducem cafeaua. Este o diferenţă pe care o simţim în băutura finală şi consumatorii se îndreaptă către băuturi cât mai proaspete, bio, şi contează mult ca şi cafeaua să fie prăjită proaspăt”.

Conceptul de latte art a ajuns recent şi la noi, iar un campion mondial în acest domeniu ne-a explicat care este secretul.

Arnold Ungureanu: ”Cafea la filtru, metode manuale, înţelegerea gustului, echilibrului în ceaşcă, produse fiecare element are nişte tehnici care la finalul zilei vin împreună şi formează tehnica de latte art. Lumea este interesată să aibă diferite experienţe cu diferite ţări de origine, metode diferite de prăjire”.

În acest sfârşit de săptămâna are loc şi festivalul cafelei în Bucureşti.