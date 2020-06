Colecție populară neprețuită, expusă la Muzeul de Științe ale Naturii

Iile cusute cu migală şi purtate în trecut cu mândrie la hore şi şezători sunt acum sursă de insipraţie. La Ploieşti, zeci de cămăşi pot fi admirate la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii.

Nu sunt de vânzare, pentru că doamnele din mâinile cărora au ieşit spun că sunt nepreţuite. Susţîn că vor doar ca tradiţia portului popular să fie dusă mai departe.

Expoziţia vine în contextul în care mâine este ziua internaţională a iei.

O ie din zona Teleormanului, cusută de această doamnă, este una dintre cămăsile expuse la Ploiești. Femeia de 51 de ani din Prahova spune că e nevoie de răbdare de fier și vedere ageră pentru această muncă migăloasă. Tocmai de aceea nici nu se gândește să vândă bluza, chiar dacă ar obține sute de lei.

Angelica Costache: "La această cămașă am folosit material de foarte bună calitate, pânză de casă țesută de bunicele noastre procurată foarte greu, cu mâneci de borangic. La noi în România, o singură familie mai produce borangicul."

Materialele, care se găsesc tot mai greu, sunt esențiale insă pentru că ținutele să treacă testul timpului.

Elena Ioniță: "Mătasea aceea se lucrează foarte bine, nu se desface la lucru. Lucrăm chiar și cu lână, lână pură.”

Reporter: ”Cât de scumpă este?”

Eena Ioniță: ”Este foarte scumpă. Numai panza costă 200 și ceva de lei, iar paietele sunt suflate cu aur de 12 carate."

Iar un ac băgat greșit în panza fină poate însemna un defect greu de reparat.

Joita Chrița: ”Te poți ajuta și de ochelari, te poți ajuta și de lupă, mai ales noaptea, că eu am lucrat și cu lupa la asta. Acuma depinde cât timp ai la dispoziție pentru că poți să faci și două luni, trei, poți să faci și jumătate de an, poa' să treacă de jumătate de an."

Gabriela Ene Coordinator, proiect "Șezătoare Ploiești": "Bunicile noastre nu răscroiau, nu. Pur și simplu rupeau, sfâșiau panza cu dinții, se apucau să brodeze pe fiecare bucățică de pânză, după aceea îmbină bucătelele și rezulta ia cu care se îmbrăcau la sărbători, la evenimente speciale din viața lor."

Reprezentanții muzeului în care sunt expuse cele 40 de cămăși cusute cu multă atenție susțin că așteaptă și vizitatori de-o schioapă. Iar curioșii pot analiza creațiile inspirate dintr-un album al Elisei Brătianu, până pe 19 iulie.

Emilia Iancu, Muzeul de Științele Naturii Prahova: "Să poată să realizeze cu ajutorul mâinilor lucruri foarte bune acum în era aceasta a mecanizării a internetului, a roboților, a tot ce ne înconjoară."

Unele îi au fost admirate și la expoziții organizate peste hotare.