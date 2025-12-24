Clasamentul mondial care îi face pe români mândri. Este cea mai mare surpriză a noului top

Paşaportul românesc se clasează pe locul al doilea în lume a celor mai dorite documente pentru antreprenori şi cetăţeni, potrivit clasamentului Nomad Capitalist Passport Index.

Până acum, România s-a clasat pe locul 21, fiind „cea mai mare surpriză a indexului din 2026” după ani în care a fost considerată o opțiune subestimată din Europa de Est, arată sursa citată.

Nomad Capitalist Passport Index evaluează 199 de ţări pe baza a cinci piloni, anume călătorii fără viză, fiscalitate, percepţie globală, cetăţenie dublă şi libertate personală.

Locul 2 ocupat de România arată ascensiunea ca una dintre cele mai competitive şi echilibrate cetăţenii din Europa în ceea ce priveşte mobilitatea internaţională şi atractivitatea pentru antreprenorii.

Grecia, Irlanda şi România împart locul al doilea, fiecare având performanţe solide în domenii diferite ale evaluării. Grecia a obţinut punctaj maxim pentru călătoriile fără viză, Irlanda pentru percepţie şi libertate, iar România pentru libertate.

România are rezultate constante pe toate criteriile, astfel că paşaportul românesc oferă acces larg în Europa, Americi şi către destinaţii-cheie din Asia-Pacific, un avantaj major pentru antreprenori, profesionişti care lucrează de la distanţă şi familii ale căror vieţi personale şi profesionale se desfăşoară în mai multe regiuni.

Cadrul fiscal fimplu şi cu cote reduse rămân principalele elemente de atracţie pentru rezidenţii cu mobilitate internaţionale care caută predictibilitate în Uniunea Europeană.

Indicatorii de percepţie au jucat, de asemenea, un rol major în performanţa României. Ţara înregistrează scoruri ridicate la capitolul dezvoltare umană şi a cunoscut o îmbunătăţire constantă a reputaţiei internaţionale, poziţionându-se ca o opţiune atractivă pentru cei care caută un echilibru între stil de viaţă, costuri şi acces la piaţa europeană extinsă.

