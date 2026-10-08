Astfel, în 9 octombrie, în Bruxelles reţelele de metrou, tramvaie şi autobuze ar putea înregistra inclusiv întreruperi ale circulaţiei, închiderea unor staţii sau funcţionarea cu frecvenţă redusă. De asemenea, este preconizată anularea a aproximativ 140 de zboruri pe Aeroportul Bruxelles - Zaventem, potrivit News.ro.

Potrivit MAE, în contextul acţiunilor sindicale nocturne ale unor controlori de trafic aerian, care se desfăşoară până la data de 10 octombrie 2026, inclusiv, în intervalul orar 22:00-08:00, sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor pe Aeroportul Bruxelles Sud - Charleroi.

Zeci de zboruri ar putea fi anulate

Totodată, pentru intervalul 11 octombrie 2026, ora 22:00 - 12 octombrie 2026, ora 22:00, a fost depus un preaviz de grevă în sectorul public, inclusiv în sectorul feroviar, care ar putea conduce la afectarea programului trenurilor operate de către compania SNCB-NMBS, precum şi perturbarea circulaţiei în reţeaua STIB-MIVB.

În acest context, cetăţenii români sunt sfătuiţi să verifice informaţiile actualizate anterior călătoriilor, să ia în calcul rute alternative, să aloce timp suplimentar deplasărilor, în special în Bruxelles, să menţină legătura în mod direct cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru date cu privire la situaţia zborurilor.

Informaţii actualizate sunt disponibile pe internet, iar cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 şi +32 (0) 2 343 6935.

Potrivit sursei citate, apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială sau de urgenţă pot apela numărul de telefon de urgenţă al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://bruxelles.mae.ro şi https://mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”.