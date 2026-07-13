Gospodine din mai multe comune din județ s-au pregătit cum au putut mai bine, cu rețete transmise din generație în generație, pentru a-i impresiona pe pofticioși.

Localnic: „Aici, la Polovragi, cred că marea majoritate știți legenda. Marele rege și preot Zamolxe a intrat, când poporul nu l-a mai ascultat, în peșteră și a zis că va reveni în cel de-al patrulea an.”

Festivalul a început cu un „ritual” în jurul focului.

Apoi, atenția s-a mutat rapid spre ceaunele în care gospodinele și bucătarii au pregătit mâncarea. A urmat un dialog axat pe cerere-ofertă.

– Li s-a făcut foame dacilor?

– Da, da.

– Ce ați vrea să mâncați?

– Curechi cu mămăligă, dar eu am ceva mai bun – o tocăniță de vânat, dacică. Așa că acum degustăm puțin.

În jurul ceaunelor cu bunătăți s-au adunat atât localnici, cât și turiști. Fiecare și-a astâmpărat foamea pe unde a apucat...

Localnică: „Foarte bună.”

Reporter: Mai bună ca acasă?

Localnică: „Mult mai bună – făcându-se la cazan, ca și la mănăstiri, la pomeni. Foarte bună.”

Nicușor Ciolca, localnic, bucătar de ocazie: „Iahnie de fasole, varză la ceaun, pastramă pe bețe și toate produsele tradiționale din zonă – turtă, scovergi de pâine, tot ce se poate găti la noi.”

Participantă la festival: „Totul este din grădină, de la Mușetești: și ardeiul, și roșiile, și morcovii, și pătrunjelul.”

Gheorghe Epure – primar comuna Polovragi, organizator: „Este un eveniment care punctează foarte bine puterea gastronomică locală. Nouă ne-a venit ca o mănușă acest «Foc viu al dacilor», veniți din toată țara.”

După ce și-au potolit foamea, oamenii au început jocul.