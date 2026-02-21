Ce să nu faci niciodată când dezgheți parbrizul dimineața. Greșeli comune care îți pot distruge mașina

Când temperaturile scad sub zero în România, dezghețarea parbrizului devine un ritual grăbit al dimineților de iarnă. Totuși, unele gesturi aparent inofensive pot provoca fisuri în sticlă.

Te poți alege cu defectarea sistemului de climatizare sau deteriorarea ștergătoarelor dacă dezgheți parbrizul în grabă. Diminețile geroase înseamnă, pentru mulți șoferi, minute bune pierdute lângă mașină, încercând să curețe gheața de pe parbriz. Graba poate duce la greșeli care afectează sticla sau sistemul mașinii. Există însă metode sigure și rapide care te ajută să pleci la drum fără riscuri. Ce nu trebuie să faci când parbrizul e înghețat Iată care sunt cele mai frecvente greșeli pe care trebuie să le eviți atunci când parbrizul este înghețat. Unele îți pot strica mașina, altele îți pot pune siguranța în pericol, conform Rac.com.uk: Să torni apă fierbinte pe parbriz Apa foarte caldă poate crăpa sticla. Parbrizul este rece, iar diferența mare de temperatură produce un șoc termic. Rezultatul poate fi o fisură care te costă mult mai mult decât câteva minute de așteptare. Citește și Hoț prins în pași de dans în Thailanda. Câțiva polițiști deghizați în dansatori tradiționali au acționat ca la carte Să pornești ștergătoarele pe gheață Dacă lamelele sunt lipite de gheață și le pornești forțat, se pot rupe sau deforma. În plus, poți suprasolicita motorul ștergătoarelor. Curăță mai întâi gheața, apoi folosește-le. Să răzuiești gheața cu obiecte nepotrivite Cuțitele, cheile sau alte obiecte metalice pot zgâria serios parbrizul. Chiar și zgârieturile mici pot duce în timp la fisuri. Folosește o racletă specială pentru sticlă. Să torni multă apă rece Chiar dacă nu este fierbinte, apa turnată în cantitate mare poate îngheța din nou rapid când temperatura este sub zero. Riști să obții un nou strat de gheață. Să folosești lichid de parbriz nepotrivit pentru iarnă Lichidul de vară poate îngheța pe geam sau în duze. În loc să curețe, poate înrăutăți vizibilitatea. În sezonul rece, folosește lichid special pentru temperaturi scăzute. Să aplici soluții improvizate în exces Unele soluții pe bază de alcool pot ajuta, dar turnate direct și în cantitate mare pot afecta vopseaua sau garniturile. Folosește un pulverizator sau un produs dedicat.

Soluții preventive pentru a evita gheața pe parbriz Pentru a evita formarea gheții pe parbriz, cel mai simplu este să previi problema încă din seara precedentă. O husă specială pentru parbriz este o soluție practică și eficientă. Dacă mașina este parcată afară, acoperirea sticlei cu o folie, o prelată sau chiar un carton fixat sub ștergătoare poate împiedica depunerea gheții peste noapte. Dimineața, îndepărtezi protecția și parbrizul rămâne curat. Dacă nu ai o astfel de husă specială, pot fi folosite materiale pe care le ai deja la îndemână, cum ar fi o pătură mai groasă. Important este să fie bine fixată și să nu permită acumularea apei direct pe sticlă. O altă metodă preventivă este aplicarea unei soluții înainte de îngheț. Un amestec de oțet și apă, pulverizat seara pe parbriz, poate reduce formarea gheții. Și alcoolul izopropilic diluat cu apă are un efect similar, datorită punctului său scăzut de îngheț. Poziționarea mașinii poate ajuta și ea. Dacă este posibil, parchează cu parbrizul orientat spre est, astfel încât soarele de dimineață să încălzească direct sticla și să grăbească topirea unui eventual strat subțire de gheață. Pe lângă protecția exterioară, este important să menții interiorul mașinii cât mai uscat. Umezeala acumulată în habitaclu poate duce la apariția gheții pe interiorul geamurilor. Aerisește mașina după fiecare drum și evită să lași obiecte sau haine ude în interior. La nevoie, poți folosi un dezumidificator auto. Un detaliu simplu, dar util, este ridicarea ștergătoarelor atunci când se anunță temperaturi scăzute. Astfel, eviți lipirea lor de parbriz și eventualele deteriorări. Nu în ultimul rând, folosește un lichid de parbriz potrivit pentru iarnă. Variantele de vară pot îngheța și pot bloca sistemul exact când ai nevoie de el.

Cum să dezgheți mașina în cinci pași simpli Iată cele mai eficiente metode pentru a dezgheța rapid parbrizul dimineața, când temperaturile sunt sub zero grade: Pornește mașina și folosește corect încălzirea Cea mai sigură metodă este să pornești motorul și să direcționezi aerul cald către parbriz. Sticla se încălzește treptat, iar gheața începe să se topească. Pentru rezultate mai bune, pornește și aerul condiționat împreună cu căldura. AC-ul reduce umiditatea din interior și ajută la dezaburirea geamurilor. Rămâi lângă mașină cât timp motorul este pornit. Folosește soluții pentru topirea gheții Poți accelera procesul aplicând o soluție direct pe parbriz: · Alcool izopropilic și apă - amestecă două părți alcool cu o parte apă într-un pulverizator. Alcoolul topește rapid gheața. · Oțet și apă: o soluție simplă care reduce aderența gheții pe sticlă. Aceste variante pot scurta considerabil timpul de așteptare. Curăță manual gheața O racletă de calitate este foarte utilă, mai ales când stratul de gheață este gros. Îndepărtează mai întâi zăpada cu o perie moale, apoi curăță gheața. Este o metodă rapidă și eficientă dacă este făcută corect. Evită greșelile care pot strica parbrizul · Nu turna apă fierbinte pe sticlă. Diferența bruscă de temperatură poate provoca fisuri. · De asemenea, nu folosi obiecte metalice sau improvizate pentru a răzui gheața. Pot zgâria definitiv suprafața. Previne formarea gheții Cea mai simplă soluție este prevenția. Acoperă parbrizul seara cu o husă specială sau chiar cu un carton prins sub ștergătoare. Dimineața îl îndepărtezi și geamul rămâne curat. Poți aplica și o soluție de oțet cu apă înainte de îngheț, pentru a reduce formarea gheții peste noapte.

Cum să pornești mașina corect în zilele geroase Pornirea mașinii în zilele geroase necesită puțină atenție în plus. La temperaturi sub zero, bateria produce mai puțin curent, iar uleiul din motor devine mai vâscos. Din acest motiv, motorul poate porni mai greu dacă nu sunt respectați câțiva pași simpli, după cum scrie Caaquebec.com. · Înainte să încerci pornirea, oprește toți consumatorii electrici: radio, lumini, sistem de încălzire, oglinzi încălzite. Astfel, bateria poate folosi energia disponibilă doar pentru demaror, ceea ce crește șansele unei porniri rapide. · Când pornești motorul, nu ține demarorul mai mult de 8–10 secunde. Dacă nu pornește din prima, oprește și așteaptă aproximativ un minut înainte de a încerca din nou. Încercările lungi și repetate pot descărca bateria și pot afecta demarorul. · La mașinile cu transmisie manuală, este recomandat să apeși pedala de ambreiaj la pornire. Astfel reduci sarcina asupra motorului și ușurezi pornirea. La cele cu transmisie automată, respectă procedura standard, de regulă, apăsarea pedalei de frână înainte de Start. · În zonele cu ierni severe, un încălzitor de motor (block heater) poate fi o soluție foarte utilă. Acesta încălzește motorul și uleiul înainte de pornire, reducând uzura și facilitând pornirea în diminețile foarte reci. · După ce motorul pornește, evită să îl turezi puternic. Lasă-l să funcționeze câteva momente la ralanti, apoi pleacă ușor de pe loc. Conducerea moderată ajută motorul să ajungă mai repede la temperatura optimă decât staționarea îndelungată. · Dacă motorul nu pornește după câteva încercări, este mai sigur să folosești un booster de baterie sau cabluri de pornire decât să insiști. Forțarea repetată poate duce la defectarea sistemului. · Nu în ultimul rând, verifică starea bateriei înainte de sezonul rece. O baterie veche sau slăbită poate ceda exact în prima dimineață geroasă. Prevenția costă mai puțin decât o intervenție de urgență.

