Ce să nu faci niciodată când dezgheți parbrizul dimineața. Greșeli comune care îți pot distruge mașina

Stiri Diverse
dezghetarea masinii
Shutterstock

Când temperaturile scad sub zero în România, dezghețarea parbrizului devine un ritual grăbit al dimineților de iarnă. Totuși, unele gesturi aparent inofensive pot provoca fisuri în sticlă. 

autor
Mădălina Cristea

Te poți alege cu defectarea sistemului de climatizare sau deteriorarea ștergătoarelor dacă dezgheți parbrizul în grabă.

Diminețile geroase înseamnă, pentru mulți șoferi, minute bune pierdute lângă mașină, încercând să curețe gheața de pe parbriz. Graba poate duce la greșeli care afectează sticla sau sistemul mașinii. Există însă metode sigure și rapide care te ajută să pleci la drum fără riscuri.

Ce nu trebuie să faci când parbrizul e înghețat

Iată care sunt cele mai frecvente greșeli pe care trebuie să le eviți atunci când parbrizul este înghețat. Unele îți pot strica mașina, altele îți pot pune siguranța în pericol, conform Rac.com.uk:

Să torni apă fierbinte pe parbriz

Apa foarte caldă poate crăpa sticla. Parbrizul este rece, iar diferența mare de temperatură produce un șoc termic. Rezultatul poate fi o fisură care te costă mult mai mult decât câteva minute de așteptare.

Citește și
Hoț prins în pași de dans în Thailanda. Câțiva polițiști deghizați în dansatori tradiționali au acționat ca la carte
Hoț prins în pași de dans în Thailanda. Câțiva polițiști deghizați în dansatori tradiționali au acționat ca la carte

Să pornești ștergătoarele pe gheață

Dacă lamelele sunt lipite de gheață și le pornești forțat, se pot rupe sau deforma. În plus, poți suprasolicita motorul ștergătoarelor. Curăță mai întâi gheața, apoi folosește-le.

Să răzuiești gheața cu obiecte nepotrivite

Cuțitele, cheile sau alte obiecte metalice pot zgâria serios parbrizul. Chiar și zgârieturile mici pot duce în timp la fisuri. Folosește o racletă specială pentru sticlă.

Să torni multă apă rece

Chiar dacă nu este fierbinte, apa turnată în cantitate mare poate îngheța din nou rapid când temperatura este sub zero. Riști să obții un nou strat de gheață.

Să folosești lichid de parbriz nepotrivit pentru iarnă

Lichidul de vară poate îngheța pe geam sau în duze. În loc să curețe, poate înrăutăți vizibilitatea. În sezonul rece, folosește lichid special pentru temperaturi scăzute.

Să aplici soluții improvizate în exces

Unele soluții pe bază de alcool pot ajuta, dar turnate direct și în cantitate mare pot afecta vopseaua sau garniturile. Folosește un pulverizator sau un produs dedicat.

Soluții preventive pentru a evita gheața pe parbriz

Pentru a evita formarea gheții pe parbriz, cel mai simplu este să previi problema încă din seara precedentă. O husă specială pentru parbriz este o soluție practică și eficientă. Dacă mașina este parcată afară, acoperirea sticlei cu o folie, o prelată sau chiar un carton fixat sub ștergătoare poate împiedica depunerea gheții peste noapte. Dimineața, îndepărtezi protecția și parbrizul rămâne curat.

Dacă nu ai o astfel de husă specială, pot fi folosite materiale pe care le ai deja la îndemână, cum ar fi o pătură mai groasă. Important este să fie bine fixată și să nu permită acumularea apei direct pe sticlă. O altă metodă preventivă este aplicarea unei soluții înainte de îngheț. Un amestec de oțet și apă, pulverizat seara pe parbriz, poate reduce formarea gheții. Și alcoolul izopropilic diluat cu apă are un efect similar, datorită punctului său scăzut de îngheț.

Poziționarea mașinii poate ajuta și ea. Dacă este posibil, parchează cu parbrizul orientat spre est, astfel încât soarele de dimineață să încălzească direct sticla și să grăbească topirea unui eventual strat subțire de gheață. Pe lângă protecția exterioară, este important să menții interiorul mașinii cât mai uscat. Umezeala acumulată în habitaclu poate duce la apariția gheții pe interiorul geamurilor. Aerisește mașina după fiecare drum și evită să lași obiecte sau haine ude în interior. La nevoie, poți folosi un dezumidificator auto.

Un detaliu simplu, dar util, este ridicarea ștergătoarelor atunci când se anunță temperaturi scăzute. Astfel, eviți lipirea lor de parbriz și eventualele deteriorări. Nu în ultimul rând, folosește un lichid de parbriz potrivit pentru iarnă. Variantele de vară pot îngheța și pot bloca sistemul exact când ai nevoie de el.

Cum să dezgheți mașina în cinci pași simpli

Iată cele mai eficiente metode pentru a dezgheța rapid parbrizul dimineața, când temperaturile sunt sub zero grade:

Pornește mașina și folosește corect încălzirea

Cea mai sigură metodă este să pornești motorul și să direcționezi aerul cald către parbriz. Sticla se încălzește treptat, iar gheața începe să se topească. Pentru rezultate mai bune, pornește și aerul condiționat împreună cu căldura. AC-ul reduce umiditatea din interior și ajută la dezaburirea geamurilor. Rămâi lângă mașină cât timp motorul este pornit.

Folosește soluții pentru topirea gheții

Poți accelera procesul aplicând o soluție direct pe parbriz:

·     Alcool izopropilic și apă - amestecă două părți alcool cu o parte apă într-un pulverizator. Alcoolul topește rapid gheața.

·     Oțet și apă: o soluție simplă care reduce aderența gheții pe sticlă.

Aceste variante pot scurta considerabil timpul de așteptare.

Curăță manual gheața

O racletă de calitate este foarte utilă, mai ales când stratul de gheață este gros. Îndepărtează mai întâi zăpada cu o perie moale, apoi curăță gheața. Este o metodă rapidă și eficientă dacă este făcută corect.

Evită greșelile care pot strica parbrizul

·     Nu turna apă fierbinte pe sticlă. Diferența bruscă de temperatură poate provoca fisuri.

·     De asemenea, nu folosi obiecte metalice sau improvizate pentru a răzui gheața. Pot zgâria definitiv suprafața.

Previne formarea gheții

Cea mai simplă soluție este prevenția. Acoperă parbrizul seara cu o husă specială sau chiar cu un carton prins sub ștergătoare. Dimineața îl îndepărtezi și geamul rămâne curat. Poți aplica și o soluție de oțet cu apă înainte de îngheț, pentru a reduce formarea gheții peste noapte.

Cum să pornești mașina corect în zilele geroase

Pornirea mașinii în zilele geroase necesită puțină atenție în plus. La temperaturi sub zero, bateria produce mai puțin curent, iar uleiul din motor devine mai vâscos. Din acest motiv, motorul poate porni mai greu dacă nu sunt respectați câțiva pași simpli, după cum scrie Caaquebec.com.

·     Înainte să încerci pornirea, oprește toți consumatorii electrici: radio, lumini, sistem de încălzire, oglinzi încălzite. Astfel, bateria poate folosi energia disponibilă doar pentru demaror, ceea ce crește șansele unei porniri rapide.

·     Când pornești motorul, nu ține demarorul mai mult de 8–10 secunde. Dacă nu pornește din prima, oprește și așteaptă aproximativ un minut înainte de a încerca din nou. Încercările lungi și repetate pot descărca bateria și pot afecta demarorul.

·     La mașinile cu transmisie manuală, este recomandat să apeși pedala de ambreiaj la pornire. Astfel reduci sarcina asupra motorului și ușurezi pornirea. La cele cu transmisie automată, respectă procedura standard, de regulă, apăsarea pedalei de frână înainte de Start.

·     În zonele cu ierni severe, un încălzitor de motor (block heater) poate fi o soluție foarte utilă. Acesta încălzește motorul și uleiul înainte de pornire, reducând uzura și facilitând pornirea în diminețile foarte reci.

·     După ce motorul pornește, evită să îl turezi puternic. Lasă-l să funcționeze câteva momente la ralanti, apoi pleacă ușor de pe loc. Conducerea moderată ajută motorul să ajungă mai repede la temperatura optimă decât staționarea îndelungată.

·     Dacă motorul nu pornește după câteva încercări, este mai sigur să folosești un booster de baterie sau cabluri de pornire decât să insiști. Forțarea repetată poate duce la defectarea sistemului.

·     Nu în ultimul rând, verifică starea bateriei înainte de sezonul rece. O baterie veche sau slăbită poate ceda exact în prima dimineață geroasă. Prevenția costă mai puțin decât o intervenție de urgență.

Etichete: dezghet, masina, parbriz,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS E gata! FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu
BREAKING NEWS E gata! FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu
Citește și...
Hoț prins în pași de dans în Thailanda. Câțiva polițiști deghizați în dansatori tradiționali au acționat ca la carte
Stiri Diverse
Hoț prins în pași de dans în Thailanda. Câțiva polițiști deghizați în dansatori tradiționali au acționat ca la carte

Operațiune spectaculoasă sub acoperire a unor polițiști thailandezi trimiși să prindă un hoț. Agenții s-au deghizat în dansatori tradiționali și au mers la un târg organizat într-un templu cu ocazia Anului Nou.

Cum să previi condensul și mucegaiul în casă iarna – cauze și soluții eficiente
Stiri Diverse
Cum să previi condensul și mucegaiul în casă iarna – cauze și soluții eficiente

Iarna, geamurile aburite și petele negre din colțurile camerelor sunt semne clare că umiditatea din casă este prea mare. 

Horoscop săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026. Previziuni și schimbări pentru toate zodiile
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026. Previziuni și schimbări pentru toate zodiile

Horoscopul pentru săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 prezintă influențele astrale care modelează viața fiecărei zodii. Previziunile săptămânale evidențiază schimbările în carieră, relații și planurile personale.

Recomandări
Drumurile blocate din cauza viscolului în mai multe județe din țară. Zonele în care au fost impuse restricții de circulație
Știri Actuale
Drumurile blocate din cauza viscolului în mai multe județe din țară. Zonele în care au fost impuse restricții de circulație

Ninsoarea și-a făcut simțită prezența în tot sud-estul țării, aflat sub Cod galben. Drumarii au făcut noapte albă pe șosele. Au intervenit constant pentru a ține circulația deschisă, deși viscolul a adus zăpada pe carosabil, iar vizibilitatea a scăzut.

Cum au aflat CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina. De ce nimeni nu le-a crezut, nici măcar Zelenski
Stiri externe
Cum au aflat CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina. De ce nimeni nu le-a crezut, nici măcar Zelenski

O amplă investigație publicată de The Guardian arată cum CIA și MI6 au obținut indicii clare despre planurile Kremlinului și de ce, în pofida avertismentelor repetate, mulți lideri europeni și chiar oficiali de la Kiev au respins aceste informații.

Incendiu la un generator de rezervă la Spitalul Fundeni. Un corp a rămas fără curent
Știri Actuale
Incendiu la un generator de rezervă la Spitalul Fundeni. Un corp a rămas fără curent

Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Februarie 2026

02:02:52

Alt Text!
I like IT
Ediția 3 - 2026

21:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 20 Februarie 2026

01:45:20

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 2

22:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Rapid i-a dat replica lui Dinamo după clipul controversat publicat pe rețele: ”Cât timp alții se joacă în aplicații...”

Sport

Reacția lui Emil Boc după victoria Universității Cluj la Botoșani. Ce mesaj a transmis edilul