Ce este Threads, serviciul Meta proaspăt introdus în Europa și România. Cum funcționează și ce poți face pe Threads

Susținută de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, Threads a fost prezentată după luni de speculații, cu zvonuri care au început să circule despre platformă încă din martie 2023.

Ce este Threads

Threads este noua aplicație lansată de Meta care concurează cu Twitter, concentrându-se în primul rând pe partajarea de scurte fragmente de text pe această platformă gratuită.

Platforma susținută de Zuckerberg este independentă, dar este un centru online conectat la Instagram (și necesită un cont Instagram pentru a te înscrie).

Platforma a fost numită "ucigașul Twitter-ului" de către specialiști în tehnologie, mulți preconizând că va înlocui complet aplicația deținută de Elon Musk.

"Credem că există oportunitatea pentru un spațiu separat în care creatorii și figurile publice pot împărtăși actualizări oportune despre interesele lor", a declarat un purtător de cuvânt al Meta într-o declarație atunci când se lucra la codificarea platformei, care încă nu avea un nume.

Lansarea Threads nu numai că intensifică concurența în spațiul de socializare, dar continuă rivalitatea în curs între Zuckerberg și Musk. Timp de aproape șapte ani, cei doi magnați ai tehnologiei s-au certat pe teme precum inteligența artificială și rachete, iar cel mai recent, au amenințat că-și vor duce lupta în cușcă.

De când Musk a achiziționat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari în octombrie 2022, aplicația a suferit mai multe schimbări nepopulare care au neliniștit utilizatorii.

În plus față de ajustarea algoritmului, el a revizuit programul de verificare și a impus o limită privind citirea tweet-urilor în încercarea de a transforma Twitter într-o aplicație total incluzivă.

Acum, Threads - care a adunat 10 milioane de utilizatori în primele câteva ore de la lansare - reprezintă o amenințare serioasă la adresa Twitter-ului, care, în comparație, a avut nevoie de 780 de zile pentru a atinge acest prag atunci când a fost lansat în public în iulie 2006.

"Viziunea pentru Threads este de a crea un spațiu public opțional și prietenos pentru conversație", a spus Zuckerberg într-o postare verificată pe Threads după lansare.

"Sperăm să luăm ceea ce face cel mai bine Instagram și să creăm o nouă experiență în jurul textului, ideilor și discuțiilor despre ce îți trece prin cap."

În plus față de posibilitatea de a scrie până la 500 de caractere, Threads permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri de până la cinci minute. Aplicația este disponibilă în peste 100 de țări (cu planuri de extindere.

Zuckerberg - care a adunat deja peste 1 milion de urmăritori pe Threads în mai puțin de 24 de ore de la lansare - a interacționat cu utilizatorii pe platformă, răspunzând la întrebări și partajând actualizări cu privire la planurile sale pentru viitorul aplicației.

"Abordarea noastră va fi aceeași ca la toate celelalte produse: să facem ca produsul să funcționeze bine mai întâi, apoi să vedem dacă putem să-l aducem pe un drum clar către 1 miliard de oameni și abia apoi să ne gândim la monetizare la acel moment", a scris Zuckerberg.

Cum te înscrii în Threads?

Înscrierea în Threads este simplă, dar este necesar un cont Instagram pentru a te autentifica, chiar dacă este o aplicație complet separată. Spre deosebire de Instagram, noul serviciu nu poate fi accesat prin Threads.net (site-ul prezintă un cod QR care redirecționează utilizatorii către App Store).

După ce aplicația Threads este descărcată, utilizatorii sunt rugați să se autentifice cu datele lor de Instagram sau să-și creeze un cont dacă nu au deja unul. Legătura Threads cu Instagram este un beneficiu în comparație cu Twitter, permițând sincronizarea directă a setărilor utilizatorilor pe noua platformă.

Datorită integrării Instagram, utilizatorii nu trebuie să-și construiască urmăritori pe Threads de la zero. Le oferă opțiunea de a-și transfera automat urmăritorii și persoanele pe care le urmăresc, astfel încât să le fie ușor să-și găsească prietenii și conturile preferate. În plus, conturile blocate pe Instagram se vor transfera și ele.

Cu ce e diferit Threads de Twitter?

Deși Threads a lui Zuckerberg a fost considerată de către specialiștii în tehnologie o copie aproape fidelă a Twitter-ului deținut de Musk, există mai multe diferențe între cele două platforme de socializare bazate pe conversații.

Transferul urmăritorilor de pe Instagram și a conturilor pe care utilizatorii le urmăresc la Threads este o diferență semnificativă față de Twitter. Similar cu Twitter, Threads le permite utilizatorilor să încarce postările lor în Instagram Stories.

O altă diferență majoră între Threads și Twitter este modul în care postările sunt listate în fluxurile utilizatorilor. Ca și Instagram și Facebook, timeline-urile Threads sunt pur algoritmice, ceea ce înseamnă că postările nu apar în ordine cronologică inversă pentru a afișa cele mai recente postări, așa cum se întâmplă în timeline-ul Twitter.

În plus, timeline-ul cu algoritmul nu include doar postări create de conturi pe care utilizatorii le urmăresc - similar cu pagina "For You" de pe Twitter, există o altă cronologie separată de feed-ul principal care prezintă doar conturile pe care le urmăresc.

Spre deosebire de Twitter, Threads nu limitează cantitatea de postări pe care utilizatorii le pot face zilnic.

Cu câteva zile înainte ca Threads să fie lansată, Twitter a impus o limită care îi limitează pe utilizatori la 600 de postări pe zi și pe cei care plătesc o taxă de abonament lunar la 6.000 de postări pe zi.

De asemenea, nu există o secțiune de tendințe pe Threads. Prin urmare, postările pe care le oferă utilizatorilor sunt supuse algoritmului pe care Meta îl afișează în timeline-urile lor.

De asemenea, Twitter are reclame, în timp ce Threads nu le are. Dar așa cum a menționat Zuckerberg într-un răspuns oferit unui utilizator, numai timpul va arăta când se va implementa monetizarea.

Poți să îți ștergi contul Threads?

Un dezavantaj al integrării Instagram în Threads, conform Politicii suplimentare de confidențialitate a aplicației, este că utilizatorii nu își pot șterge conturile Threads fără a șterge complet și conturile lor Instagram.

Cu toate acestea, utilizatorii își pot dezactiva conturile Threads, ceea ce înseamnă că își pot ascunde profilurile și conținutul încărcat.

În plus, pot umbla la setările lor de confidențialitate pentru a pune profilul privat și pot șterge postările Threads. În cele din urmă, însă, conturile Threads nu pot dispărea permanent.

Această politică a stârnit critici din partea utilizatorilor, astfel că șeful Instagram, Adam Mosseri, a abordat problema într-o postare Threads.

"Threads este alimentat de Instagram, așa că în prezent este doar un cont, dar ne uităm să găsim o modalitate de a șterge contul Threads separat", a scris el într-o parte.

Threads va înlocui complet Twitter-ul?

Deși Threads este considerată de mulți "ucigașul Twitter-ului", rămâne de văzut dacă ultima aplicație a lui Zuckerberg va înlocui complet platforma lui Musk. Cu toate acestea, Zuckerberg este cunoscut pentru competitivitatea sa și a folosit în trecut caracteristici ale altor aplicații rivale.

De exemplu, Meta a lansat propria sa versiune a TikTok: Reels, o caracteristică Instagram lansată în 2020 care le permite utilizatorilor să creeze și să deruleze videoclipuri scurte în propria lor pagină în cadrul aplicației și care a devenit foarte populară de atunci.

Zuckerberg are, de asemenea, un plan de a îmbina Threads în Fediverse, "o rețea socială de servere diferite operate de terți care sunt conectate și pot comunica între ele."

Meta intenționează să utilizeze un protocol numit ActivityPub, permițând utilizatorilor să interacționeze cu alții pe servere diferite care susțin același plan.

Pe scurt, conform New York Times, "Instagram dorește să facă mai ușor ca Threads să opereze fără probleme cu alte platforme, ceea ce ar putea atrage creatorii și influencerii astfel încât să nu fie nevoiți să înceapă totul de la zero pe fiecare aplicație."

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 20-12-2023 15:23