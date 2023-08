Cum scapi de neplăcerile produse de arsurile solare. Atenție, te poți arde și când sunt nori

Arsurile solare nu trec cu un truc, ci mai degrabă ele pot și ar trebui să fie prevenite, mai degrabă decât tratate. Dacă totuși te-ai ars din cauza soarelui, există câteva tratamente rapide, naturiste sau nu, prin care poți ameliora senzația neplăcută și efectele unei astfel de arsuri.

Arsurile solare - trucuri pentru a le calma

Pielea se poate arde dacă este expusă prea mult la soare fără o protecție adecvată cu cremă cu factor de protecție și haine potrivite. Pentru a ajuta la vindecarea și calmarea pielii arse, este important să începi să tratezi arsurile solare imediat ce le observi sau simți.

Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să te ferești de soare, atât afară, cât și în casă.

Iată ce poți face ca să ameliorezi disconfortul:

Fă băi sau dușuri reci pentru a ajuta la ameliorarea durerii. De îndată ce ieși din cadă sau din duș, usucă-te ușor, dar lăsă puțină apă pe piele. Apoi, aplică o cremă hidratantă pentru a te ajuta să reții apa în piele. Acest lucru poate ajuta la ameliorarea uscăciunii.

Folosește o cremă hidratantă care conține aloe vera pentru a ajuta la calmarea pielii arse de soare. Dacă o anumită zonă se simte deosebit de incomodă, este posibil să trebuiască să aplici o cremă cu hidrocortizon pe care o poți cumpăra fără prescripție medicală. Nu trata arsurile solare cu produse precum benzocaina, deoarece acestea pot irita pielea sau pot provoca o reacție alergică.

Ia în considerare administrarea de aspirină sau ibuprofen pentru a ajuta la reducerea oricărei umflături, roșeață și disconfort.

Bea mai multă apă. O arsură solară atrage lichide la suprafața pielii și le îndepărtează de restul corpului. Consumul suplimentar de apă atunci când ai o arsură de soare ajută la prevenirea deshidratării, scrie aad.org.

Dacă pielea ta face bășici, lasă bășicile să se vindece. Pielea cu bășici înseamnă că ai o arsură solară de gradul doi. Nu trebuie să spargi bășicile, deoarece bășicile se formează pentru a ajuta pielea să se vindece și pentru a te proteja de infecții.

Ai grijă să protejezi pielea arsă de soare în timp ce se vindecă. Poartă îmbrăcăminte care să îți acopere pielea atunci când ești afară. Țesăturile naturale și hainele largi funcționează cel mai bine. Pentru a vedea dacă materialul este potrivit, cel mai simplu test este să ții haina în fața unei lumini puternice, și dacă nu trece lumina prin ea, atunci este ceea ce îți trebuie.

Deși poate părea o afecțiune temporară, arsurile solare - un rezultat al expunerii excesive a pielii la razele ultraviolete (UV) ale soarelui - pot provoca leziuni de lungă durată ale pielii. Aceste daune cresc riscul unei persoane de a face cancer de piele, ceea ce face esențială protejarea pielii de soare.

Aspirina pentru arsurile solare

Expunerea la radiații ultraviolete dăunează pielii în mai multe moduri. Printre acestea se numără inflamația, stresul oxidativ și deteriorarea ADN-ului.

Cercetătorii dermatologi au descoperit că aspirina poate ajuta la protejarea pielii împotriva inflamației cauzate de radiațiile ultraviolete (Journal of Investigative Dermatology, ianuarie 2021).

Oamenii de știință sunt în curs de a afla detaliile privind modul exact în care aspirina asigură această protecție (Journal of Investigative Dermatology, ianuarie 2023).

Chiar dacă aspirina ajută la protejarea împotriva arsurilor solare și, eventual, a cancerului de piele, dermatologii îndeamnă pe toată lumea să folosească și protecție solară.

Dacă îți dai seama devreme că suferi de o arsură solară, administrarea a 2 aspirine în primele 12 ore este un antiinflamator excelent și poate ajuta la limitarea amplorii arsurii solare. Antiinflamatoarele topice, cum ar fi unguentele cu corticosteroizi, pot ajuta, de asemenea, la limitarea amplorii arsurii, dacă sunt aplicate foarte devreme.

Lămâia în caz de arsuri solare

Sucul de lămâie, apa de trandafiri și glicerina pot fi amestecate în proporții egale și aplicate pe arsuri înainte de a merge la culcare. A doua zi, suprafața trebuie clătită cu apă rece.

Lămâile pot ajuta la protejarea pielii pentru daunele provocate de soare. Într-un articol publicat online la RSC Advances, echipa descrie modul în care flavonoidele din coaja de lămâie pot ajuta la protejarea pielii de puternicele raze ultraviolete ale soarelui.

În cadrul studiului realizat în China, cercetătorii au studiat efectul flavonoidelor din coaja de lămâie asupra pielii șoarecilor expuși la raze UVB la 313 nm.

Șoarecii au fost împărțiți în grupuri cu un grup de control și două grupuri cărora li s-a aplicat în fiecare zi o aplicație de flavonoide din coajă de lămâie. Tipul de flavonoide din coaja de lămâie a fost determinat cu ajutorul cromatografiei lichide de înaltă performanță.

Utilizarea cromatografiei lichide pentru a analiza probele de alimente este discutată în articolul intitulat "Selective and Robust UHPLC-MS/MS Assay for the Determination of Acrylamide Levels in Food Samples".

Cercetătorii au descoperit că flavonoidele din coaja de lămâie au interferat cu stresul oxidativ și inflamația din pielea șoarecilor cauzate de UVB, scăzând astfel leziunile oxidative și inflamația pielii.

Ei au descoperit că flavonoidele din coaja de lămâie au îmbunătățit unele enzime antioxidante, jucând astfel un rol biologic în protejarea pielii. Totuși, vor fi necesare cercetări viitoare cu privire la efectele asupra pielii umane, scrie chromatographytoday.

Crema de gălbenele pentru arsuri

Chiar și cea mai riguroasă utilizare a cremei de protecție solară te poate expune riscului de arsură atunci când ești afară pentru o perioadă lungă de timp sau când zonele unde nu ai ajuns sunt expuse.

Iar odată ce apare o arsură, aceasta poate fi foarte dureroasă, rezultând o piele roșie, uscată, descuamată, extrem de sensibilă și sensibilă. Din fericire, un remediu la îndemâna oricărui român este clasica cremă de gălbenele.

Toată lumea o are în casă, iar dacă nu, o poți găsi la farmacie pentru câțiva lei.

Unul dintre beneficiile îngrijirii pielii cu cremă de gălbenele este capacitatea sa de a reduce inflamația care provoacă iritații, sensibilitate și roșeață, ameliorând simptomele și ajutând în același timp la restabilirea sănătății pielii.

Crema de gălbenele are, de asemenea, proprietăți antimicrobiene, ceea ce înseamnă că este bună în combaterea infecțiilor care pot apărea atunci când pielea face bășici și se exfoliază, și ajută, de asemenea, la promovarea creșterii de celule noi în zonele în care pielea a fost deteriorată de razele UV ale soarelui.

Mai multe studii au demonstrat eficacitatea gălbenelelor în tratarea arsurilor, inclusiv un studiu multicentric din 1992 care a arătat că unguentele topice din gălbenele au fost superioare cremelor convenționale pentru arsuri în vindecarea arsurilor de gradul doi și trei.

Iaurt și Aloe Vera

Iaurtul simplu conține enzime sănătoase și probiotice care fac minuni asupra pielii. Ia pur și simplu iaurt fără aromă și aplică-l pe pielea arsă de soare. Lasă-l să acționeze timp de aproximativ 15 minute și apoi spală-l cu apă călduță.

Este un remediu naturist super cunoscut și popular, care funcționează pentru a ameliora disconfortul creat de arsurile solare

Poți completa utilizarea remediilor de casă pentru tratarea arsurilor solare cu efectuarea de dușuri reci de cel puțin două ori pe zi. Aceasta va ajuta la scăderea temperaturii corpului și va oferi o oarecare ușurare zonelor afectate ale pielii.

Un alt remediu naturist este aloe vera. Fiind o plantă suculentă renumită pentru proprietățile sale calmante, aloe vera poate fi aplicată în diverse moduri pentru a atenua arsurile solare.

Dacă ai o plant de aloe, în primul rând, extrage gelul tăind o frunză și aplicându-l ușor direct pe pielea arsă de soare. Gelul proaspăt ar trebui să ofere o senzație de calmare și răcire a arsurii, favorizând vindecarea.

O altă opțiune este să amesteci gelul cu câteva picături de apă și să aplici amestecul sub formă de strat subțire pe zona afectată. Sau, congelează gelul de aloe vera în tăvițe de cuburi de gheață și freacă ușor cuburile înghețate pe pielea arsă de soare.

Greșelile pe care să le eviți

Există câteva greșeli pe care să le eviți după ce te-ai ars la soare. Iată ce nu trebuie să faci:

Să porți haine strâmte

După ce ai suferit o arsură solară, trebuie să îți lași pielea să respire. Să porți haine strâmte peste pielea arsă de soare este absolut interzis, pentru că se instalează inflamația.

Corpul tău încearcă să răspundă la traumă prin creșterea fluxului sanguin în zonă pentru a ajuta la vindecare. Acest lucru duce la roșeață, căldură și inflamație în zonă. Purtarea de haine strâmte ar putea duce la o umflătură și bășici mai intense.

Nu bei apă

Amintește-ți întotdeauna să te hidratezi. Ar putea părea o provocare să consumi zilnic cantitatea de apă recomandată, dar există o mulțime de modalități ușoare de a rămâne hidratat. Arsurile fac mai mult pentru corpul tău decât să provoace doar durere. De fapt, toate arsurile atrag lichidul spre piele și îl îndepărtează de restul corpului.

Să te machiezi

Un lucru sigur pe care nu trebuie să-l faci după ce ai o arsură solară este să o acoperi cu machiaj. Arsura se va vindeca mai bine dacă îți lași pielea să respire.

Introducerea diferitelor farduri prin bureți sau pensule murdare nu va face decât să crească riscul de infecție sau de reacție alergică.

Deocamdată, tratează arsura și lasă pielea să își revină singură.

Să te exfoliezi

Pielea care se descuamează și se cojește după ce ai stat la soare este o piele sănătoasă. Înseamnă că începe să se vindece și este important să nu încurci acest proces. Lasă pielea care se descuamează să cadă în mod natural. Chiar mai bine, hidratează-ți generos pielea. Acest lucru va îmbunătăți aspectul arsurii solare și va ajuta pielea să se cojească în mod natural și uniform.

Îți spargi bășicile

Similar cu a nu îți exfolia pielea, nu ar trebui să spargi niciodată bășicile. Acea bulă suplimentară de piele are un scop foarte important în protejarea rănii. Dacă o bășică doare foarte tare, aplică o cremă pe bază de aloe vera fără parfum. Orice ai face, rezistă doar tentației de a le sparge!

Exfoliere chimică

Produsele exfoliante sau cele care conțin acid glicolic, retinoizi sau acid salicilic sunt extrem de dăunătoare pentru pielea ta, mai ales când aceasta este într-o stare vulnerabilă după o arsură solară.

Odată ce pielea ta a încetat să se mai exfolieze, așteaptă în jur de trei zile înainte de a folosi oricare dintre aceste produse.

Fololești creme pe bază de alcool

Atunci când aplici cremă sau aloe pe arsurile solare, asigură-te că produsul nu este pe bază de alcool.

Se știe că alcoolul îndepărtează uleiurile naturale din pielea noastră. Atunci când este aplicat peste o arsură în curs de vindecare, alcoolul va diminua capacitatea pielii tale de a se vindeca singură.

Unii nori pot crește intensitatea ultravioletă

Întotdeauna ni s-a spus să folosim cremă de protecție solară sau să ne acoperim și în zilele înnorate, deoarece radiațiile pot trece prin nori. Dar acesta nu este singurul motiv. Unii nori nu numai că lasă să treacă UVB și UVA, dar intensifică și radiațiile UV de suprafață.

Majoritatea norilor reflectă radiațiile UV, diminuând într-o anumită măsură efectele dăunătoare ale acestora.

Vestea proastă este că marginile norilor pot reflecta, de asemenea, razele solare în direcția greșită, spre suprafață. În plus, norii pot reflecta înapoi radiațiile UV care se reflectă de la suprafață.

Aceste fenomene pot apărea atunci când cerul nu este complet acoperit de nori. Ele se întâmplă destul de des și pot intensifica în mod serios efectele dăunătoare ale radiațiilor UV asupra pielii tale. Ai grijă să nu ieși din casă fără cremă SPF, indiferent că e înnorat sau nu.

Dată publicare: 01-08-2023 11:51