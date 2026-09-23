Campania „Student Starter Kit” îi învață pe tineri cum să se protejeze de fraude, furturi și pericole din mediul online, dar și cum să fie mai atenți atunci când își caută o locuință sau se deplasează într-un oraș nou.

Broșura campaniei oferă, într-un format accesibil: lucruri importante de știut; situații la care este bine să fii atent; recomandări simple pentru prevenirea unor probleme; sugestii privind modul de reacție în situații concrete; informații despre cum poate fi solicitat sprijinul.

„Ne-am dorit o campanie care să vorbească tuturor studenților, nu doar celor care abia încep facultatea. Pentru că siguranța nu ține de anul de studiu, de orașul în care locuiești sau de forma de învățământ. Ține de informația pe care o ai atunci când apare o situație neașteptată. «STUDENT STARTER KIT» înseamnă exact asta: informații simple, practice și ușor de găsit, pe care sperăm să le folosească atunci când au nevoie de ele.”, declară Ramona Dabija, director de comunicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Atenție la fraudele online

Unul dintre mesajele principale ale campaniei este legat de siguranța în mediul online. Studenții sunt sfătuiți să nu ofere date personale sau bancare unor persoane necunoscute și să verifice cu atenție mesajele, linkurile și ofertele primite pe internet.

MAI recomandă prudență în cazul ofertelor care par prea bune pentru a fi adevărate și îi îndeamnă pe tineri să nu facă plăți înainte de a verifica informațiile.

„Ține minte: O institu!ie serioasä nu cere parola sau PIN-ul prin telefon sau mesaj”, scrie în ghid.

Sfaturi pentru cei care își caută chirie

Studenții care se mută într-un alt oraș sunt avertizați să fie atenți la anunțurile de închiriere. Printre recomandări se numără verificarea locuinței înainte de plată, verificarea identității proprietarului și citirea cu atenție a contractului.

Tinerii sunt sfătuiți să nu trimită bani doar pentru a „rezerva” o locuință pe care nu au văzut-o și să verifice informațiile oferite de persoana care publică anunțul, pentru că dacă oferta este „de neratat” e important să fie verificată de două ori.

Party, locul unde te poți distra safe

MAI arată în ghid că party-urile pot fi un mediu sigur dacă se ține cont de anumite lucruri.

Înainte de a pleca, studenții trebuie să știe de cine sunt însoțiți, cu ce se vor întoarce acasă și trebuie să aibă baterie la telefon. În timpul petrecerii, autoritățile recomandă ca studenții să ceară ajutor dacă ceva nu pare în regulă și să nu se despartă de grup.

Cum își pot proteja bunurile

Campania include și recomandări pentru prevenirea furturilor. Studenții sunt sfătuiți să nu își lase telefonul, portofelul sau alte obiecte de valoare nesupravegheate și să fie atenți în spațiile aglomerate și în mijloacele de transport.

În cămine sau în locuințele împărțite cu alte persoane, MAI recomandă păstrarea în siguranță a bunurilor personale și evitarea accesului persoanelor necunoscute în spațiile de locuit.

Atenție la deplasările într-un oraș nou

Pentru studenții care ajung într-un oraș pe care nu îl cunosc, recomandările vizează și deplasările. Tinerii sunt încurajați să fie atenți la traseele pe care le folosesc, la zonele aglomerate și la bunurile personale.

De asemenea, campania pune accent pe comportamentul preventiv și pe solicitarea ajutorului atunci când apare o situație de pericol.

Ce trebuie făcut în situații de urgență

Un alt mesaj al campaniei este că studenții trebuie să știe unde și cui pot cere ajutor atunci când se confruntă cu o problemă. În cazul unei situații care reprezintă un pericol imediat, este importantă solicitarea rapidă a sprijinului autorităților.

Campania se desfășoară în perioada 21 septembrie – 2 noiembrie 2026, iar recomandările sunt promovate online prin canalele oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale structurilor sale.