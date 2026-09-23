„La data de 22 septembrie 2026, în jurul orei 20:51, poliţiştii oraşului Sânnicolau Mare au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că, în localitatea Variaş, ar fi avut loc un accident rutier. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde, din primele verificări, au constatat faptul că un bărbat, de 48 de ani, ar fi condus un autoturism dinspre localitatea Gelu înspre localitatea Periam, iar, la un moment dat, ar fi surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv două femei care se aflau angajate în traversarea drumului public, pe trecerea pentru pietoni”, a transmis IPJ Timiş, scrie News.ro.

În urma impactului a rezultat decesul unei femei, în vârstă de 53 de ani, şi rănirea unei femei, în vârstă de 39 de ani.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.