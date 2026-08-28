O comisie a Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale anchetează incidentul. În județul Mureș a fost emisă o avertizare de vreme rea, însă aceasta nu viza locul în care se desfășura exercițiul militar.

Incidentul s-a petrecut în zona aeroclubului din Târgu Mureș, unde 11 militari ai Forțelor pentru Operații Speciale au participat la un exercițiu. În timpul unui salt cu parașuta, o vijelie iscată din senin l-a împins pe unul dintre ei în firele de înaltă tensiune, unde a rămas agățat. Un altul a căzut pe acoperișul unei hale metalice, acoperit cu panouri fotovoltaice.

Localnic: „Eram la birou, era agitație, am văzut ceva, urmează să mă ridic să văd, se fac exerciții. Nu s-a întâmplat niciodată până acuma, a venit o vijelie dintr-o dată.”

Localnic: „Am văzut numai parașuta sus. Prima dată am văzut pe cel care mergea cu viteză încolo, vântul așa i-a dus încolo și ăsta numai parașuta am văzut. Săracul, numai Dumnezeul a ținut cu el. Așa s-a mișcat, a strigat de acolo, dar pompierii până au venit... Noroc că l-a prins deasupra capului firul, că dacă erau două fire, erau gata și când a căzut așa s-a dus în viteză, așa dintr-una a venit vântul, așa s-au dus încolo că m-am speriat să mă uit. Nu pot să îmi dau seama ce s-a putut întâmpla.”

Militarii au ajuns la spital

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Doi bărbați de 25 și 34 de ani ar fi fost implicați în incidente produse în timpul aterizării.”

Martorii au sunat imediat după ajutor.

Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt ISU Mureș: „La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi.”

Până la sosirea pompierilor, cei doi militari au reușit să coboare și au fost transportați la urgențe, la Spitalul din Târgu Mureș. Starea lor este stabilă.