Plajele au început, așadar, să se aglomereze.

Corespondent PROTV: „În Eforie este atmosferă de vacanță și stațiunea începe încet-încet să se aglomereze. Specialiștii în turism ne-au transmis că 25% dintre turiștii care își petrec acum vacanța la mare sunt cazați în Eforie Nord. Plajele au fost aglomerate toată ziua. În Eforie Nord, un șezlong se închiriază cu sume cuprinse între 25 și 50 de lei, iar meniul zilei la autoserviri costă de la 35 de lei. În această perioadă, o noapte de cazare la 2 stele în Eforie costă 150 de lei, iar la trei stele, cu mic dejun, 390 de lei pe noapte pentru două persoane. Meteorologii spun că apa mării are 22 de grade în Eforie, iar mâine vor fi 27 de grade. Se anunță vreme de plajă doar în prima parte a zilei, pentru că după-amiază sunt așteptate ploi, intensificări ale vântului și chiar grindină.”

La prânz, plaja din Eforie Nord era plină de turiști. Pentru unii a fost prima zi de vacanță, așa că de pe drum au venit direct la plajă.

Femeie: „Din Brașov, chiar acum am venit, așteptăm să ne cazăm și am zis să ne răcorim puțin după drum."

Bărbat: „Da, este destul de multă lume. Mai mergem, mai mâncăm ceva, mai bem o bere, mai intrăm în apă, mai stăm pe șezlonguri."

Femeie: „Da, nu mă așteptam. Chiar am venit pentru relaxare."

Mulți vin în această stațiune de o viață.

Bărbat: „Am venit încă din copilărie."

Femeie: „În general, ne place să venim aici, e stațiunea noastră de suflet."

Pentru a nu-și pierde locurile la plajă, unii și-au luat mâncarea la pachet. Așa a procedat și acest turist care are micii și ceafa de porc la caserolă.

Bărbat: „Am vrut să stăm cât mai mult la plajă și este un meniu foarte bun pentru toate buzunarele. La 50 de lei, ce vedeți aici."

Apa mării s-a mai încălzit și a ajuns, în sfârșit, la 22 de grade.

Bărbat: „Vremea e superbă, căldură, prețuri bune, accesibile, pentru orice buzunar."

Chiar dacă marea este liniștită, salvamarii tot au avut câteva intervenții.

Stoian Valentin, salvamar: „Niște copii care au căzut din colac. Mai sunt alte ambarcațiuni, skijeturi, ambarcațiuni mai mari care trec la câțiva m de geamanduri și trebuie să fim în siguranță."

Ștefan Necula, managerul unei agenții de turism: „Cea mai solicitată stațiune dintre cele de pe litoral este Eforie Nord, urmată de Mamaia și de Neptun, Olimp. Ca și procent, cei care ajung în Eforie cred că se situează între 20 și 25%."

În weekend sunt așteptați 80.000 de oameni pe litoral, conform agențiilor de turism.