Două cupe de înghețată, 44 de euro, aceasta este situația în care s-a aflat un cuplu de turiști americani pe 3 iunie, în timpul unei vizite în centrul Romei, la doar câțiva metri de Piazza Navona. Incidentul, relatat pe rețelele sociale de Nicole Ann, din Florida, a atras rapid atenția utilizatorilor, declanșând o dezbatere aprinsă despre relația dintre turism și transparența prețurilor într-una dintre cele mai vizitate zone ale Romei, scrie Euronews.

Femeia a explicat că ea și soțul ei s-au oprit la gelateria „Don Nino”, de pe Via di Tor Millina, pentru a comanda două cupe de înghețată, fiecare cu câte trei arome. În timp ce înghețatele erau pregătite, personalul ar fi adăugat și alte produse, inclusiv macarons și cannoli cu fistic, fără ca acestea să fie prezentate clar ca extra contra cost. Când a venit momentul plății, a urmat surpriza.

De ce ar fi costat 44 de euro

„Am crezut că au spus 14 euro”, a scris Nicole într-un grup de Facebook dedicat sfaturilor de călătorie pentru Roma, explicând că a realizat suma reală abia după ce a verificat bonul fiscal. Bonul postat online arată că cele două porții, notate ca „maxi”, au costat câte 12 euro fiecare. La acestea s-au adăugat suplimente pentru frișcă, macarons și cannoli cu fistic, ceea ce a dus totalul la 44 de euro pentru o comandă consumată la tejghea, fără servire la masă.

În postarea sa, turista a descris experiența drept o „capcană pentru turiști”. Totuși, răspunzând numeroaselor comentarii primite, ea a precizat că nu intenționează să conteste plata, recunoscând că ar fi trebuit să verifice mai atent prețul înainte de a cumpăra. A mai spus că a călătorit și în alte zone ale Italiei fără să întâlnească astfel de prețuri pentru o înghețată.

Postarea a devenit rapid virală, strângând sute de reacții și fiind distribuită pe internet, preluată inclusiv de mai multe publicații online.

Mulți utilizatori au exprimat solidaritate cu cuplul american, în timp ce alții au subliniat că în zonele cu cea mai mare concentrare de turiști, prețurile pot fi semnificativ mai mari decât în alte părți ale orașului.