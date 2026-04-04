Un avion s-a prăbușit peste un restaurant din Brazilia. Persoanele aflate la bord au murit | VIDEO

Avionul, un Piper JetProp DLX, decolase de pe aeroportul Criciuma Diomicio Freitas din Capao da Canoa, în sud-estul Braziliei, în jurul orei 10:40, vineri dimineața, conform Daily Mail.

Însă avionul cu șase locuri a lovit un stâlp la capătul pistei și s-a prăbușit la scurt timp după aceea.

Imaginile camerelor de supraveghere au arătat avionul prăbușindu-se în restaurant cu botul îndreptat în sus, înainte de a exploda în flăcări.

Pilotul Nelio Pessanham și partenerul său, Renan Saes, au murit în accident.

Alți doi pasageri – Deborah Belanda Ortolani și Luis Antonio Ortolani, care lucrau ca directori de organizare de evenimente – au murit, de asemenea.

Pompierii au declarat că toți patru au murit la fața locului și că nu au existat alte victime.

În imagini, o persoană părea să se afle în apropierea locului impactului, dar a fugit în momentul prăbușirii avionului.