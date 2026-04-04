Un avion s-a prăbușit peste un restaurant din Brazilia. Persoanele aflate la bord au murit | VIDEO

Un avion s-a prăbușit peste un restaurant din Brazilia. Persoanele aflate la bord au murit

Un avion privat s-a prăbușit vineri într-un restaurant din Brazilia, provocând moartea tuturor celor patru persoane aflate la bord.

autor
Sabrina Saghin

Avionul, un Piper JetProp DLX, decolase de pe aeroportul Criciuma Diomicio Freitas din Capao da Canoa, în sud-estul Braziliei, în jurul orei 10:40, vineri dimineața, conform Daily Mail.

Însă avionul cu șase locuri a lovit un stâlp la capătul pistei și s-a prăbușit la scurt timp după aceea.

Imaginile camerelor de supraveghere au arătat avionul prăbușindu-se în restaurant cu botul îndreptat în sus, înainte de a exploda în flăcări.

Pilotul Nelio Pessanham și partenerul său, Renan Saes, au murit în accident.

Trump a recunoscut, în premieră, că le-a trimis arme protestatarilor în Iran: „Au fost multe, dar cred că au rămas la kurzi”

Alți doi pasageri – Deborah Belanda Ortolani și Luis Antonio Ortolani, care lucrau ca directori de organizare de evenimente – au murit, de asemenea.

Pompierii au declarat că toți patru au murit la fața locului și că nu au existat alte victime.

În imagini, o persoană părea să se afle în apropierea locului impactului, dar a fugit în momentul prăbușirii avionului.

Restaurantul lovit de avion era închis în acel moment.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Accidentul s-a produs în jurul orei 10:40 pe Avenida Valdomiro Candido dos Reis, o zonă rezidențială a orașului. Traficul a fost blocat în zona înconjurătoare. Incendiul a fost stins. Pe lângă Pompieri și Poliția Militară, la fața locului au intervenit și echipe de la primărie și de la compania de electricitate CEEE.”

Acest incident survine după ce, la începutul acestei săptămâni, cel puțin trei persoane au murit în statul Puebla, din centrul Mexicului, în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni.

Avionul s-a prăbușit joi, la câteva minute după decolare – trei persoane au murit la fața locului, iar o a patra a fost transportată la spital cu răni grave.

Sursa: Daily Mail

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Citește și...
Stiri externe
Un avion de vânătoare american a fost doborât deasupra Iranului. Unul dintre piloți a fost salvat | FOTO

Un avion de vânătoare american a fost doborât deasupra Iranului. SUA desfăşoară operaţiuni de căutare a echipajului, Iranul oferă recompensă pentru prinderea piloţilor. Între timp, unul dintre ei a fost salvat.
Stiri externe
Încă un avion rusesc s-a prăbușit în Crimeea. Cu 2 zile în urmă, un alt avion cu 30 militari la bord a intrat într-o faleză

Un avion militar rusesc Su-30 s-a prăbuşit vineri în peninsula ucraineană Crimeea, în timpul unui zbor de antrenament, al doilea dezastru aerian din regiune în ultimele trei zile, după prăbuşirea unui avion de transport militar cu 30 de persoane la bord.
Stiri externe
Un avion militar rusesc s-a prăbușit după ce a survolat Crimeea. Cele 29 de persoane de la bordul navei au murit

Un avion de transport militar rusesc s-a prăbuşit marţi după ce a survolat Peninsula Crimeea anexată, omorând toate cele 29 de persoane aflate la bord, a informat agenţia rusă de presă TASS, citând Ministerul rus al Apărării, notează AFP.

Recomandări
Romania, te iubesc!
Rețeaua balastierelor, sub presiune după ani de toleranță. Culisele unui sistem acaparat de o „caracatiță” de interese

„Țara care se sapă singură”, partea a III-a. Astăzi vorbim așadar despre un sistem în care deciziile publice și interesele private se amestecă. În multe cazuri, firmele din domeniu gravitează în jurul unor rețele locale de influență. 

Știri Actuale
Starea lui Mircea Lucescu se menține critică. Marele antrenor a suferit aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament

La o săptămână de când Mircea Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar din Capitală, starea lui sănătate s-a agravat. Acum, el este internat în secția de Terapie Intensivă. 

Stiri externe
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor

Donald Trump pare că și-a pierdut răbdarea în ceea ce privește negocierile cu Iranul. Președintele american a spus, pentru Fox News, că dacă Teheranul nu face rapid o înțelegere ia în calcul să distrugă totul în Iran și să preia petrolul.

