Calea Victoriei s-a transformat într-un ring de dans: „A mers super bine hora asta”. Curioșii, atrași de ritmuri celebre

24-08-2025 | 08:04
Pro Tv

Calea Victoriei s-a transformat, sâmbătă seară, într-un uriaș ring de dans. Atrași de ritmuri celebre, oamenii au intrat în jocul profesioniștilor și au încercat să le imite mișcările.

autor
Valentin Baciu

Pe Calea Victoriei, în fața Muzeului de Istorie, oamenii au putut să-și exerseze talentul la dans, alături de profesioniști.

Douăzeci de școli de dans au făcut spectacol în cadrul Nopții Dansului.

Dana Samoil Istrate, organizator: „Este a cincea ediție în București. A mai fost o ediție anul trecut în Piața Sfatului, la Brașov, pe modelul Nopții Muzeelor. În cadrul proiectului Străzi Deschise a început această nebunie.”

Fată: „Când am văzut că este Noaptea Dansului, am zis: ‘Știu clar că vin!’”

Băiat: „De aia am venit aici: nu ne uităm, dansăm! De aia am venit aici.”

Bărbat: „Cred că atmosfera e interesantă, pașii... mai puțin.”

Ritmurile latino, dance sau chiar tradiționale i-au pus la încercare pe cei care au vrut să-și petreacă seara altfel.

Femeie: „A mers super bine hora asta, e extraordinară atmosfera!

Mamă cu fetiță: „Eu nu sunt așa dansatoare ca cea mică.”

Reporter: „De unde ai învățat mișcările?

Fetiță: „Le-am învățat singură.”

Faptul că dansul a fost cuvântul-cheie pe Calea Victoriei s-a văzut și la câteva sute de metri distanță, unde un concurs de street dance a animat atmosfera.

Shurubel: „S-a strâns Bucureștiul aici, în Piața George Enescu, să vadă o finală de concurs de street dance cu 16 dintre cei mai buni dansatori din România, la finalul căreia un om merge să ne reprezinte la Los Angeles.”

Publicul a fost juriul suprem.

Mambo, câștigător: „Sincer, nici nu îmi vine să cred. Fiecare concurent a fost special în felul lui. Fix asta este partea frumoasă – că avem multă diversitate și multe stiluri de dans.”

Sursa: Pro TV

