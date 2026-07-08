Dacă plănuiești să participi la unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale anului, este important să fii la curent cu programul pe zile, regulile de acces, opțiunile de transport, recomandările privind siguranța și toate informațiile esențiale care îți pot face experiența mai plăcută.

Beach, Please! 2026 a început

Pe 8 iulie debutează Beach, Please! 2026, primul mare festival al sezonului estival și unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România. Ajuns la ediția cu numărul cinci, festivalul se desfășoară între 8 și 12 iulie în stațiunea NIBIRU din Costinești, unde sunt așteptați zeci de mii de participanți și un line-up impresionant, cu artiști internaționali și nume importante din muzica românească.

Timp de cinci zile, scena Beach, Please! va găzdui concerte susținute de vedete precum Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyga, Quavo și Tyla, alături de artiști apreciați de publicul din România, printre care INNA, B.U.G. Mafia, Ian, RAVA, Killa Fonic, Șatra B.E.N.Z. și Deliric. Mai jos găsești programul complet pe zile, regulile de acces și informațiile esențiale pe care trebuie să le cunoști înainte de a ajunge la festival.

Line-up complet Beach, Please! 2026

8 iulie 2026

Albert NBN, Dulka, Lucian, DJ Lucky, DJ Nano, Roza, Iorga, Killa Fonic, Petre Ștefan, RAVA, Vanilla, Ursaru, Madatorricelli.

9 iulie 2026

Playboi Carti, Nemzzz, Xaviersobased, Prettifun, ApolloRed1, Albert NBN, Badd G, Arias, Alex Velea, DJ Andi, DJ Cash, DJ Oldskull, DJ Woody, Erika Isac, Gheboasă, Hriscu, IDK, La Familia, Mentol, Moonsound, OG Eastbull, Petre Ștefan, DJ NASA, Deyu, DOC, Ian, Lucas, Lucian Bărbulescu, Maximilian, Tomi Marfă, Tony One, Vlad Dobrescu, Vlad Flueraru și NAmour.

10 iulie 2026

Yeat, Tyga, Ski Mask The Slump God, Che, Nine Vicious, BIA, Marko Glass, Bvcovia, RAVA și Albert NBN.

11 iulie 2026

Future, Quavo, B.U.G. Mafia, INNA, Deliric, Che și Nine Vicious.

12 iulie 2026

Don Toliver, Tyla, Homixide Gang, SoFaygo, AdelinMM, ALBWHO, Andrew Dum, Azteca, Sarba & Ray, Bergh C, Blanco, Candyboii, DJ Moon, DJ Undoo, HVNDS, Ian, Lexi, Manuel Riva, M.G.L., Noua Unspe, Rares, RAVA, Șatra B.E.N.Z., Supernova, Tania și Ursaru.

Reguli de acces la Beach, Please! 2026

Participanții pot intra în perimetrul festivalului doar pe baza unui bilet nominal valid și a unui document de identitate. La acces, organizatorii verifică obligatoriu concordanța dintre datele înscrise pe bilet și cele din actul de identitate, iar biletele nu pot fi transferate către alte persoane.

Accesul minorilor sub 14 ani este interzis. Tinerii cu vârste între 14 și 16 ani pot participa doar dacă sunt însoțiți de un părinte sau tutore legal și dețin documentele necesare. Persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani pot intra și neînsoțite, însă trebuie să prezinte o declarație semnată de părinți sau tutori.

În zona festivalului sunt permise doar obiecte personale de uz obișnuit și în cantități rezonabile. Organizatorii interzic introducerea obiectelor care pot afecta siguranța participanților, inclusiv arme, substanțe interzise, recipiente din sticlă, obiecte contondente sau bagaje și accesorii de mari dimensiuni, precum umbrelele voluminoase.

Cât costă biletele la Beach, Please! 2026

Prețurile abonamentelor pentru cele cinci zile de festival încep de la aproximativ 222 de euro pentru accesul General Access. Pachetele care includ acces prioritar și beneficii suplimentare ajung la aproximativ 245-295 de euro, în timp ce experiențele VIP și Ultra VIP depășesc pragul de 380 de euro.