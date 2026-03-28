Iar lămâii și bonsaii promit să aducă, în orice casă, atmosfera din vacanțele exotice. Prețurile sunt pentru toate buzunarele.

Cine are drum în acest weekend prin Alba Iulia va fi cucerit de bogăția de la târgul de plante. Cererea pentru plantele exotice a crescut cu peste 50% în ultimii ani. Măslinii sunt cei mai căutați.

Florin Mărginean, producător: Tot mai mulți clienți ne cer măslini, plante mediteraneene sunt cu gândul, probabil la Grecia, la țările mediteranee, la Spania, se daptează la clima noastră, sunt rezistenți.

Iar cei care vor o pată de culoare în grădina lor, au ales trandafirii, în culori vibrante.

Tunde Csiki, producător: Am adus la târg trandafiri urcători, avem multe culori, trandafiri obișnuiți, thea-hibrid.

La târg sunt puse la vânzare si produse din plante. Pentru ca e nevoie de pricepere să întreții o grădină, școlile s-au adaptat. La liceul din Ciumbrud a apărut o nouă specializare: grădinar urban.

Paraschiva Vass, profesoară la Liceul Tehnologic Agricol Ciumbrud: A apărut și această meserie care se ocupă cu parcurile, cu clădirile care unde apar plante care ajută foarte mult la schimbul acesta de gaze, este o combinație între horticutură și peisagistică.

Târgul grădinarului este deschis și mâine, în Alba Iulia.