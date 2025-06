Arta murală din Capitală atrage tot mai mulți turiști. „Desenul anterior a stat 9 ani pe acest perete”

Costurile unui astfel de tur sunt mai degrabă simbolice, iar efectul este unul surprinzător. De la un an la altul sunt tot mai mulți vizitatori.

Strada Eremia Grigorescu din sectorul 2 găzduiește la nr. 10 unul dintre cele mai fotografiate murale: „Homage to Brâncuși”, creat de grafferi din București.

Muralul a fost subiect de discuții mai bine de un an și jumătate între echipa care l-a realizat, proprietarul clădirii pe care s-a desenat și ambasada din vecinătate.

Cage, manager Sweet Damage Crew: „Desenul anterior a stat 9 ani pe acest perete. Se deteriorase foarte mult și începuse tencuiala să cadă, se decojea, s-a decolorat. Lucrarea este făcută după o fotografie a artistei Simona și nu este una foarte complexă. Nu a durat săptămâni de zile cum suntem noi obișnuiți, doar 3 zile ne-a luat.”

Aceeași echipă s-a ocupat și de celebrul portret făcut lui David Popovici pe un bloc cu 11 etaje de pe bulevardul Ștefan cel Mare.

Remarcabile sunt însă și alte câteva astfel de opere apărute de-a lungul ultimilor ani, care atrag turiști veniți din toate colțurile lumii.

Unele murale nu sunt pictate, artiștii folosesc tehnici diferite de la caz la caz.

Așa a apărut, printr-o abordare originală, chipul lui Constantin Brâncuși pe o clădire în centrul Bucureștiului.

Turist: „Arta stradală are un rol foarte important, oferind un plus de valoare orașului și istoriei sale. Am văzut și în Italia și în multe alte locuri unde arta stradală chiar a salvat multe orașe mici, neglijate și sărace, și arta stradală a adus mulți turiști.”

Bărbat: „Trebuie încurajată arta în sine. Avem atâtea clădiri doar în București care sunt aproape de colaps. Mai vezi din când în când câte un desen frumos care îți schimbă modul în care privești...”

Prețul unui tur în care oamenii pot vedea elemente de artă stradală variază între 50 și 100 de lei, iar durata medie este de aproximativ 3 ore.

Un mural poate fi realizat doar cu autorizație sau cu acordul proprietarului clădirii unde va fi desenat.

Artiștii găsesc înțelegere mai ales când e vorba de incinte deteriorate.

Când nu există acceptul autorităților, realizarea unei astfel de lucrări e infracțiune și se pedepsește cu până la 2 ani de închisoare.

În România nu există pereți legali pe care artiștii pot desena, așa cum se întâmplă în restul lumii, și acesta pare a fi și principalul motiv, spun ei, pentru care foarte multe imobile sunt deteriorate.

Cele mai multe dintre clădirile sau imobilele din București sunt afectate de astfel de marcaje sau desene. Specialiștii vorbesc de o etapă de vârstă între 12-18 ani în care tinerii se exprimă așa.

Iar legea s-a înăsprit în ultimii ani când vine vorba de amenzi. Până la 5.000 de lei trebuie să plătească un graffer care e prins desenând pe clădiri.

În București, primăriile de sector au găsit în arta murală o soluție la îndemână pentru transformarea gangurilor insalubre în „spații” cu impact social pozitiv.

Ohboy, Kaps Crew: „În prima fază, mulți vin din zona asta de îndoială, văd niște băieți care dau cu sprayul pe perete. Dacă nu sunt informați, mulți sunt curioși și întreabă, alții privesc cu reticență. Mai trec și peste două zile... și la sfârșit am observat că ne felicită: Wow, ce frumos!”

Costurile unui mural depind de dimensiune, artist și complexitate: pot începe de la câteva sute de euro și ajunge la câteva zeci de mii de euro. Impactul imaginii obținute la final merită, spun cei mai mulți.

Arta murală poate transforma capitalele europene în galerii în aer liber, dând voce cartierelor și identitate spațiilor.

În marile orașe, cum este și Bucureștiul, un perete pictat cu sens poate aduce dialog, nu distrugere.

Diferența între artă și vandalism stă în respectul față de loc, comunitate și mesaj.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: