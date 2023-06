Germania: Arheologii au găsit o sabie veche de 3.000 de ani foarte bine conservată încât încă strălucește | FOTO

Sabia este atât de bine păstrată încât încă luceşte, potrivit unui comunicat al Oficiului de Stat Bavarez pentru Conservarea Monumentelor.

A fost descoperită săptămâna trecută în Donau-Ries, iar cercetătorii cred că a fost pusă în mormânt ca o ofrandă funerară.

Se crede că sabia datează de la sfârşitul secolului al XIV-lea î.Hr., epoca bronzului mijlociu. O sabie ca aceasta, cu mâner octogonal, realizat în întregime din bronz, este o descoperire rară, potrivit declaraţiei.

„Sabia şi mormântul mai trebuie să fie examinate, astfel încât arheologii noştri să poată clasifica această excavaţie mai precis”, a declarat profesorul Mathias Pfeil, şeful Biroului de Stat Bavarez pentru Conservarea Monumentelor.

3,000-year-old sword found in Germany that is so well persevered, it “almost still shines”

