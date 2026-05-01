Departamentul de Poliție din Grapevine susține că angajatul fusese concediat cu o lună înainte, dar s-a întors la unul dintre restaurantele lanțului și a ajuns în spatele tejghelei, unde a înregistrat porții de catering din acest preparate, relatează BBC.

Potrivit autorităților, el ar fi rambursat ulterior contravaloarea comenzii – 80.000 de dolari– pe cardurile sale personale de credit.

Poliția a încercat să-l aresteze de mai multe ori înainte de a reuși, în cele din urmă, pe 17 aprilie, a transmis departamentul într-o postare pe rețelele sociale. Acesta a fost acuzat de furt de bunuri, spălare de bani și sustragere de la arestare.

Presa americană l-a identificat pe suspect ca fiind Keyshun Jones, în vârstă de 23 de ani. Documentele arată că în prezent se află în custodie la închisoarea Green Bay din Fort Worth. The New York Times a relatat că avocatul lui Jones a refuzat să comenteze.

Meniul de catering Chick-fil-A indică faptul că o tavă mare de macaroane cu brânză costă aproximativ 100 de dolari, în funcție de locație. Preparatul, care conține trei tipuri de brânză, are aproape 10.000 de calorii.

Restaurantul Chick-fil-A a distribuit imagini de supraveghere în care se vede, aparent, fostul angajat întorcându-se în unitate și folosind casa de marcat din spatele tejghelei. Înregistrările CCTV arată un bărbat purtând o vestă maro, blugi albaștri și o șapcă albă purtată invers, nu uniforma roșie specifică lanțului.

Se presupune că acesta a folosit sistemul de vânzare al restaurantului pentru a emite rambursări neautorizate către conturile sale personale. Nu este clar de ce fusese concediat înainte de incident.

În cele din urmă, el a fost localizat și arestat în urma unei operațiuni comune a grupului de urmărire a fugarilor din cadrul procurorului general al statului Texas și a Poliției din Fort Worth.