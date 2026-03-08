Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

Și-a petrecut o bună parte din copilărie la evenimentele dedicate acestui sport, alături de tatăl ei, care este campion național și vicecampion european la drift. Cu toate acestea, Alice a simțit dintotdeauna că locul ei este pe circuit. Familia doar a sprijinit-o în acest demers, dar nu a încercat să o influențeze în vreun fel.

Alice Ene : „Îmi plac emoțiile oferite de acest sport, lecțiile pe care le-am învățat de când practic driftul. Dintotdeauna m-a atras acest sport pentru că este totul foarte exact. Practic, la cea mai mică greșeală se termină totul. Am considerat mereu că mi se potrivește pentru că sunt o perfecționistă.”

Alice ne-a vorbit despre emoțiile oferite de acest sport, problemele care pot apărea în timpul unui circuit, a oferit sfaturi pentru tinerii care își doresc să intre în motorsport, dar și despre părțile necunoscute ale driftului, care nu este deloc un sport ieftin.

Ea și-a spus povestea pentru Știrile PRO TV și a dezvăluit din culisele unui sport care, pe cât este de greu și necesită o disciplină fără cusur, pe atât de multe satisfacții i-a adus.

Este și cazul lui Alice Ene, care în prezent are 18 ani, iar încă de mică a vrut să meargă pe urmele tatălui său. Așa a ajuns ca, la doar 14 ani, să obțină titlul de „Regina Driftului” în Europa și să intre și în Cartea Recordurilor.

Alice Ene : „Când vine vorba de drift, inspirația mea principală a fost, bineînțeles, tatăl meu. Însă dorința a venit din partea mea. Nu m-a forțat nimeni. Poate că unii oameni cred că tatăl meu m-a forțat să încep driftul, dar nu. Mi-am dorit foarte mult să fiu ca el, să particip și eu la evenimente, pentru că eu, de când mă știu, am fost numai pe lângă el și îmi doream să fiu și eu la volan. Țin minte că atunci când eram mică și el termina sesiunile de antrenament, mă punea la volanul mașinii să țin motorul turat. În acele momente, eu eram cea mai fericită. Și așa am realizat că o să fiu și mai fericită pe circuit sau chiar pe podium.”

Alice Ene : „Când eram mică, mergeam cu tati la cursurile lui de drift. Stăteam de dimineața, de la ora 7, cu el până seara, iar la sfârșitul zilei, o oră, două, mă antrena și pe mine. Din această cauză, procesul a fost unul foarte lung și am evoluat destul de greu pentru că nu m-am antrenat constant. Tati nu m-a luat foarte în serios la început și nu credea că îmi doresc atât de mult să devin și eu pilot, însă i-am dovedit ulterior că sunt foarte ambițioasă și dedicată. De la 8 ani până la 11 ani am învățat să conduc o mașină normală, într-un cadru sigur și privat, bineînțeles. Am făcut foarte multe frânări de urgență, multe exerciții de îndemânare printre jaloane, iar la 11 ani am început să fac drift.”

Nu a fost chiar atât de simplu cu un tată campion – asta a însemnat și mai multă rigoare în antrenamente. Alice a trebuit să îi demonstreze că asta își dorește cu adevărat.

După muncă a venit și răsplata - Alice a reușit, deși nu avea așteptări, să obțină chiar în anul ei de debut titlul de „Regina Driftului” în Europa. Avea doar 14 ani în momentul în care a scris istorie.

Alice Ene: „Nu mă așteptam să obțin titlul de Regina Driftului, chiar în anul de debut, 2021, pentru că, sincer, eram doar un copil. Aveam doar 14 ani. M-am antrenat destul de mult, dar tata m-a învățat să nu am așteptări foarte mari în primii ani de participare. Și chiar așa a fost. Nu am plecat cu gândul de acasă să iau podium în primii doi ani, dar așa a fost să fie. Toate rezultatele pentru mine înseamnă mult, pentru că sunt o dovadă nu numai a muncii mele, ci și a tatălui meu, a familiei și a echipei mele, pentru că este o întreagă echipă în spatele meu. Fără ei nu aș fi reușit. Ar fi fost imposibil. Le sunt recunoscătoare atât lor, cât și sponsorilor și partenerilor.”

„Între prima și a doua tură am stat la prestart și plângeam”

Spectacolul de pe circuit și podiumul sunt doar părțile pe care le vede publicul. În partea nevăzută sunt defecțiuni tehnice, mâini murdare de ulei și multe lacrimi.

Alice Ene: „Toate etapele la care am probleme tehnice și la care mașinile nu funcționează așa cum trebuie sunt etape dificile. Însă anul trecut, la finala campionatului european Drift Kings de la Serres, din Grecia, mașina mea de competiție a decis să cedeze, dar nu numai ea, ci și mașina de rezervă. Înainte de calificări a cedat mașina principală. Am făcut schimbul cu cea de rezervă. Nu am avut timp să mă antrenez pe ea, dar am intrat direct în calificări. Nu a mers nici ea bine în prima tură de calificare. Simțeam că nu merge ca de obicei, dar nu am mai putut face nimic, pentru că atunci când intri în calificări nu mai ai voie să schimbi nimic, nicio piesă. Între prima și a doua tură am stat la prestart și plângeam. M-am așteptat ca și a doua tură să fie de 0 puncte. Din punctul meu de vedere, acesta este cel mai frustrant lucru - atunci când te lasă mașina fix în momentul în care îți este lumea mai dragă, adică atunci când nu depinde nimic de tine, ci doar de materialul de concurs.”

În ceea ce privește bugetul, Alice nu se poate antrena pe cât de mult și-ar dori, deoarece sportul pe care îl practică este unul destul de costisitor. La început, atunci când nu avea o echipă și sponsori alături, drumul a fost și mai anevoios.

Alice Ene: „Din păcate, bugetul nu îmi permite să mă antrenez cât de des îmi doresc. Etapele sunt un antrenament pentru mine. De obicei, ziua de vineri este zi de antrenament, iar sâmbătă și duminică are loc competiția de drift. Mă pregătesc și în alte moduri - fac sport, pentru că condiția fizică este foarte importantă. Mă duc de două ori pe săptămână la sală și mă antrenez și pe simulator. Vineri începem destul de dimineață, pe la 8-9. Avem mai multe sesiuni de antrenament. O sesiune durează în jur de o oră, două, apoi pauză de 30 de minute, pentru că este destul de solicitant și obosim repede. Motorsportul, în general, este foarte costisitor. La cât se ridică costurile nu pot spune cu exactitate. Depinde de competiție, adică pentru Campionatul Național de drift, în funcție de câte ture de antrenament faci și cât de sus ajungi în clasament, suma este între 4.000 de euro și 6.000 de euro, iar o etapă de drift internațională depinde de distanța față de România: între 6.000 și 8.000 de euro. Cea mai costisitoare parte sunt anvelopele, cu siguranță, pentru că folosim în cadrul unei etape 15-20 de seturi. Dar eu am noroc pentru că acum am sponsori și parteneri alături de mine.”

Deși au trecut câțiva ani buni de când practică driftul, Alice are aceleași emoții ca la început, dar a învățat să le gestioneze într-un mod constructiv.

Alice Ene: „Teamă sau frică nu mi-a fost niciodată, pentru că mă simt în siguranță în mașina de drift. Avem foarte multe sisteme de siguranță și echipament adecvat. Însă presiunea cursei o simt de fiecare dată. Am aceleași emoții ca la început, dar am învățat să le gestionez. Atunci când sunt la start și luminile semaforului se aprind am cele mai mari emoții. Însă, atunci când plec de la start, nu mai văd și nu mai aud absolut nimic din jurul meu și sunt foarte concentrată la ceea ce trebuie să fac pe traseu. Anumite exerciții de respirație mă ajută la gestionarea emoțiilor sau ascult muzică înainte de battle-uri.”

Sfaturi pentru tinerii care-și doresc să intre în fascinanta lume a motorsportului

Tinerii care își doresc să intre în fascinanta lume a motorsportului trebuie să știe că orice vis poate deveni realitate dacă, așa cum a spus Alice, își doresc cu adevărat și își canalizează toate forțele pentru a deveni propriii autori ai destinului lor.

Alice Ene: „Chiar primesc destul de multe mesaje și comentarii pe toate rețelele mele de social media de la fete, domnișoare sau tineri, în general, care vor să intre în lumea motorsportului, nu neapărat în drift. Recomandarea mea este să fie prezenți la cât mai multe evenimente, să ia pulsul atmosferei, să cunoască piloții. În cazul driftului, ar trebui să urmeze un curs de drift. Știu că este foarte dificil la început. Mulți își pun problema bugetului, a sponsorilor, însă îi încurajez pe toți să vadă oportunități în orice situație și, dacă îți dorești ceva cu adevărat, faci orice îți stă în putere și se va realiza.”

Japonia este considerată locul unde s-a născut driftul modern, patria legendelor și a competițiilor de top. Ca orice profesionist, și Alice își dorește să concureze cândva în „Țara Soarelui Răsare.”

Alice Ene: „Iubesc mașinile japoneze și chiar îmi doresc foarte mult să ajung în Japonia și, de ce nu, chiar să concurez. Sunt multe trasee de viteză. Îmi plac provocările.”

Dacă mulți practicanți ai acestui sport au conturată în minte o anumită mașină a visurilor, pentru Alice fiabilitatea contează mai mult decât orice model de renume.