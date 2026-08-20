Juriul notează creativitatea în prepararea băuturilor, viteza și acuratețea execuției, dar mai ales spectacolul și coregrafia dinaintea servirii. Câștigătorii primesc premii de 10.000 de euro și un loc rezervat în ediția din 2027.

6.000 de sticle sparte la antrenamente. Și prieteni dispuși, la orice oră, să-i testeze rețetele. Aceasta a fost combinația câștigătoare pentru un specialist în cocktailuri, sosit, culmea, din patria berii.

Goerkem Harp, concurent: „Chiar și acum sparg o grămadă de sticle! Dar acesta e visul meu și vreau să continui cu ce iubesc să fac.”

20 de campioni din Asia, Europa și America de Sud au venit în România, sperând la titlul de campion mondial la acrobații. Italia a trimis cei mai mulți concurenți.

Reporter: „Ce face un barman să devină bun, talentul sau tehnica?”

Massimo Osmari, concurent: „Cu siguranță, antrenamentul e foarte important. Noi repetăm cinci-șase ore pe zi.”

Proba durează patru minute și punctează, separat, dificultatea figurilor de spectacol, numărul obiectelor cu care lucrează barmanul și gustul produsului finit. Punctajul scade cu fiecare picătură vărsată, shaker rostogolit printre degete și pahar cules de pe podea.

Valentin Luca, jurat: „Există puncte care se dau și există puncte-deducții, care se iau. Avem un jurat care exact asta face, numără de câte ori scapă ustensile pe jos. Când din sticlă sar acei stropi, și aceia sunt notați și ei sunt depunctați. Iar la final avem un lider, un clasament.”

5.000 de euro e recompensa pentru primul loc, dar și următorii au pregătite medalii și trofee. Un premiu special e rezervat celui care câștigă votul publicului feminin.

Femeie: „Îi dau 20% bacșiș dacă spectacolul e bun! Dacă e uimitor și mă distrează, de ce nu?”

Nu-i de mirare că și pentru câțiva barmani români joaca s-a transformat în sursă de venit.

Narcis Dulgheri, campion național: „Da, a început ca o pasiune, dar a continuat ca o carieră, practic. Acum sunt și triplu campion național.”

Corespondent Știrile Pro TV: „O să amestecăm în acest reportaj despre campioni și câteva recorduri mondiale din lumea barmanilor. Cele mai multe cocktailuri preparate într-un minut: 18, predate juriului de un american. Cel mai lung maraton de preparat băuturi: 111 ore, încheiat de o belgiancă. Cel mai lung meniu de cocktailuri: 2014, într-un club din Varna. Și, dacă tot ne-am apropiat geografic de România, să lămurim că șprițul nu e cocktail! Acesta trebuie să aibă trei elemente, din care unul alcoolic.”