Impactul s-a produs după ce unul dintre șoferi, rămas blocat în vehiculul distrus, ar fi forțat culoarea galbenă a semaforului.

Impactul s-a produs la ieșire din comuna Dumbrăvița, în județul Timiș. Un șofer în vârstă de 60 de ani a forțat culoarea galbenă a semaforului și s-a ciocnit într-o intersecție de un alt vehicul. Impactul a fost atât de puternic, încât a fost proiectat în gardul unei case.

Proprietarul casei: „Stăteam liniștit în casă și am auzit bufnitura, am ieșit afară, am găsit mașina proptită în gard, cu un șofer captiv în mașina lui. Nu știam exact ce s-a întâmplat, dar pagubele se văd acum”.

Pompierii au reușit să-l scoată din autoturismul distrus pe bărbat. A ajuns la spital, cu o lovitură puternică la cap.

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Din fericire, celălalt șofer, în vârstă de 44 de ani, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.