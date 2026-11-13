Inițial, tânărul hoț, care își ascundea fața sub o glugă, a stat o vreme pe gânduri, încercând să decidă ce să fure din bufetul închis, potrivit TN Nova.

În cele din urmă, atenția i-a fost atrasă de un congelator mobil cu înghețată. A încercat să ajungă la produse strecurându-și mâna printre gratiile care protejau zona de servire a spitalului și a reușit. Apoi a tras congelatorul mai aproape, l-a deschis și a luat prima înghețată. Încurajat de succes, a repetat gestul.

Hoțul s-a întors de mai multe ori pentru a fura înghețată

„Nu am mai înregistrat până acum un caz asemănător la spitalul nostru din Jihlava”, a declarat, surprinsă, purtătoarea de cuvânt a unității medicale, Monika Zachrlová.

Hoțul a fost întrerupt de mai multe ori de persoanele care intrau în spitalul din Jihlava. Cu toate acestea, s-a întors de fiecare dată și a continuat să fure din congelator. În cele din urmă, cinci înghețate au ajuns în buzunarele gecii și pantalonilor săi. După aproximativ trei minute, bărbatul a părăsit liniștit spitalul, cu buzunarele pline de înghețată.

Prejudiciul provocat spitalului a fost de doar câteva zeci de coroane

„Hoțul ne-a provocat o pagubă de câteva zeci de coroane”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a spitalului. Autoritățile îi îndeamnă pe cei care îl recunosc pe hoț în imaginile video să contacteze poliția.