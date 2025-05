A renunțat la job pentru a avea grijă de fiica lui bolnavă. Acum câștigă până la 25.000 de dolari pe lună dintr-o pasiune

Bărbatul a povestit că medicii nu puteau identifica cauza, iar crizele erau imprevizibile. „Începeam ziua de muncă și trebuia să plec brusc ca să am grijă de ea. Era prea greu să echilibrez un job cu un copil bolnav, așa că am renunțat”, relatează Business Insider.

Salariul său anual era între 30.000 și 40.000 de dolari, o sumă modestă, mai ales pentru orașul San Diego, unde costul vieții este ridicat. Soția lui, care lucrează în domeniul asigurărilor, a preluat responsabilitatea financiară a familiei. În plus, aveau nevoie de asigurarea medicală oferită de jobul ei pentru tratamentul fiicei.

După ce a renunțat la serviciu, a putut fi mai prezent pentru fiica sa, care a început să se simtă mai bine. Chiar și după ce crizele au devenit mai rare, el a rămas acasă pentru a avea grijă de cei patru copii ai săi, care astăzi au 20, 14, 11 și 3 ani.

Din pasiune, în afacere de succes

„Copiii mei iubesc jocurile video, în special Sophia, fiica mea de 11 ani. Ne conectăm foarte mult prin gaming. Anul trecut, m-am gândit că ar fi distractiv să creez un de joc ca să o surprind pe Sophia” , povestește el.

A început să învețe din manuale și videoclipuri de pe YouTube cum să le creeze, folosind orele de liniște din timpul somnului celui mic. „Îmi plăcea să creez ceva ce îi aducea bucurie Sophiei. Apoi m-am gândit: „Dacă ei îi place, poate le va plăcea și altora.”

Folosindu-se de experiența sa în marketing, a început să posteze moduri (modifică aduse un jocuri video) gratuite pentru jocul „Ark: Survival Ascended”, iar dacă aveau succes, le dezvolta în versiuni premium, pentru care oamenii platesc.

Câștigă până la 25.000 de dolari pe lună

„Modurile mele au fost descărcate de aproximativ 37 de milioane de ori pe CurseForge, platforma unde le vând. Obțin un venit lunar pasiv între 15.000 și 17.000 de dolari. Când lansez un mod nou, câștig aproximativ 10.000 de dolari în prima lună.”

În fiecare seară, după ce copiii merg la culcare, lucrează timp de 2-3 ore. „Nu lucrez în weekend, pentru că este timp pentru familie.” În unele luni, spune că veniturile sale ajung aproape cât un salariu anual din vechiul său job.

„Când am început să câștig serios, i-am cumpărat soției mele o mașină nouă. În rest, am fost foarte responsabil cu banii — sunt depuși într-un cont de economii cu dobândă mare. Vreau să dezvolt asta ca o afacere, așa că am început să colaborez cu profesioniști: o echipă de filmare și designer”, mai povestește bărbatul.

Chiar dacă banii sunt importanți, spune că cel mai valoros câștig este apropierea de copiii săi. „Modurile mi-au oferit o modalitate de a mă conecta cu copiii mei, în special cu Sophia. În curând va fi adolescentă și știu că va apărea o distanțare, așa că este incredibil de valoros să creez ceva pentru ea.”

