Între timp, primii participanți au ajuns deja în Cluj. Hotelurile sunt aproape ocupate, iar pentru apartamentele de închiriat unii au plătit și peste 1.000 de euro. Organizatorii estimează că această ediție va aduce peste 120 de milioane de euro în economia locală.

Cu o deschidere de 127 de metri și o înălțime de 38 de metri, scena principală de la UNTOLD este cea mai mare construită vreodată în istoria festivalului. Pentru show-urile din acest an au fost montate ecrane LED pe mai bine de 1.200 de metri pătrați. Sunt și o mie de lumini inteligente.

Radu Rus, director de producție UNTOLD: „Am reușit o inovație nemaîntâlnită pe scenele din lume. Nu cred că există o altă scenă în lume să poată să livreze toate cele necesare artiștilor live și DJ-ilor.”

Echipa care lucrează la această scenă se ocupă și de Tomorrowland, dar și de Carnavalul de la Rio.

Printre cei mai așteptați artiști de anul acesta este Sting, care va cânta chiar joi, în prima noapte de festival.

Edy Chereji, co-fondator: „Sting va avea cel mai amplu și impresionant show pe care l-a susținut vreodată, pentru că este unul dintre puținele show-uri pe care le face pe un stadion.”

Și scoțianul Lewis Capaldi va ajunge pentru prima dată în România, la UNTOLD.

Gradul de ocupare în hotelurile din oraș se apropie de sută la sută.

Un cuplu care vine în oraș pentru cele patru nopți de festival a plătit 8.000 de euro pentru apartamentul prezidențial din acest hotel. Are două terase mari și vedere la scena principală UNTOLD.

Iuliana Poka, reprezentant al hotelului: „Este un apartament de 105 metri pătrați, cu garderobă mare, cadă free standing, de unde veți vedea main stage-ul festivalului.”

Și apartamentele în regim hotelier s-au ocupat rapid. Acesta a fost deja închiriat pentru cinci nopți cu 1.500 de euro.

Mădălina Bota, agent imobiliar: „Este de 60 de metri pătrați, are un dormitor și o canapea extensibilă, așa că în apartament pot sta trei persoane.”

Există însă și variante mai accesibile, în căminele studențești.

Maria Macrea, director cămine UTCN: „În acest cămin sunt 602 locuri de cazare, toate au fost închiriate pentru UNTOLD. Avem camere cu patru paturi și camere cu două paturi.”

Reprezentanții universității au transmis că pot suplimenta locurile pentru cei întârziați.