20 de invenții create de femei despre care probabil nu știai. Idei geniale care au schimbat viața de zi cu zi

De 8 Martie, nu sărbătorim doar delicatețea, ci și forța intelectuală care a definit confortul și siguranța vieții moderne.

Chiar dacă drumul lor a fost presărat cu obstacole juridice și prejudecăți, câteva minți strălucite au demonstrat că ingeniozitatea nu are limite, transformând provocările de zi cu zi în soluții care au schimbat cursul istoriei, potrivit Business Insider. 20 de invenții remarcabile care poartă semnătura unor femei Punga de hârtie cu fund plat În 1868, muncitoarea Margaret Knight a inventat mașina care producea pungi cu fund pătrat. A trebuit să lupte în instanță cu un bărbat care voia să îi fure ideea, obținând recunoașterea oficială a invenției sale în 1871.

Vesta antiglonț Chimista Stephanie Kwolek a creat acest material de cinci ori mai puternic decât oțelul în 1966. Invenția a fost înregistrată în timp ce ea încerca să dezvolte o fibră mai ușoară pentru anvelopele mașinilor.

Coșul de gunoi cu pedală Lillian Gilbreth a revoluționat bucătăria la începutul anilor 1900. Ea a conceput pedala pentru coșul de gunoi și rafturile de pe ușa frigiderului, punând bazele ergonomiei moderne.

Jocul Monopoly Elizabeth Magie a înscris drepturile pentru „Jocul Proprietarului” în 1904, o lecție despre pericolele monopolului. Ulterior, ideea a fost preluată și vândută sub numele de Monopoly.

Ștergătoarele de parbriz În 1903, Mary Anderson a patentat un braț manual de curățare a geamului după ce a văzut șoferi chinuiți de ploaie. Din păcate, drepturile au expirat înainte ca producătorii auto să realizeze cât de genială era ideea.

Scutecele de unică folosință Marion Donovan a omologat în 1951 „Boater”, o husă impermeabilă pentru scutece făcută dintr-o perdea de duș. Invenția ei a deschis calea pentru scutecele moderne de tip pampers.

Mașina de spălat vase „Dacă nimeni altcineva nu o va face, o voi face eu!”, a spus Josephine Cochrane. În 1886, ea a înregistrat prima mașină care folosea presiunea apei pentru a spăla vasele fără a le ciobi.

Pasta corectoare Secretara Bette Nesmith Graham a patentat amestecul ei de vopsea albă în 1958. Lucra în propria bucătărie pentru a găsi soluția care să ascundă greșelile de dactilografie.

Cuburile alfabetului În 1882, Adeline D.T. Whitney a primit drepturile pentru cuburile de lemn cu litere, transformând învățarea alfabetului într-o joacă ce continuă și astăzi.

Scorul Apgar Medicul Virginia Apgar a introdus oficial în 1952 sistemul de evaluare a nou-născuților (Aspect, Puls, Grimasă, Activitate, Respirație), metodă care salvează milioane de vieți anual.

Rachetele de semnalizare maritime Martha Coston a oficializat sistemul de semnalizare prin culori în 1859, după 10 ani de muncă la planurile lăsate de soțul ei. Deși ea a făcut toată treaba, soțul a fost trecut inițial ca inventator.

Fierăstrăul circular Observând efortul uriaș al bărbaților la tăierea lemnului, Tabitha Babbitt a realizat prototipul unei lame circulare în 1813, ușurând munca în toate atelierele lumii.

Lesa retractabilă Libertatea cățeilor în mediul urban i se datorează lui Mary A. Delaney, care a înregistrat în 1908 acest dispozitiv ingenios de control.

Periscopul pentru submarine Sarah Mather a patentat în 1845 un telescop subacvatic dotat cu lampă, permițând navelor să vadă ce se întâmplă sub valuri.

Patul pliabil Sarah E. Goode a obținut drepturile de proprietate în 1885 pentru un pat care se plia într-un dulap, devenind una dintre primele femei de culoare recunoscute ca inventator în SUA.

Casa solară Biofiziciana Maria Telkes a proiectat și înregistrat în 1947 prima casă încălzită 100% cu energie solară, folosind un sistem inovator de stocare termică.

Substanța Scotchgard Patsy Sherman a descoperit și patentat accidental în 1952 formula care respinge apa și grăsimea de pe haine, după ce a vărsat un compus chimic pe pantoful ei.

Sticla invizibilă (antireflex) Katharine Blodgett a dezvoltat în 1935 metoda de aplicare a straturilor care elimină reflexiile de pe sticlă, o tehnologie prezentă azi pe toți ochelarii și ecranele noastre.

Programarea computerelor Grace Hopper a conceput primul program care traducea instrucțiunile în cod mașină. Tot ea a rămas în istorie pentru că a găsit o molie (bug) într-un computer, dând numele celebrelor erori informatice.

Sistemul video de securitate În 1966, Marie Van Brittan Brown a patentat primul sistem de supraveghere domestică cu cameră și monitor, fiind bunica sistemelor moderne de alarmă.

