Cristina Bălan: ”Depresia e cancerul sufletului. Suntem învățați să mințim”

”Depresia e cancerul sufletului”, spune cântăreața Cristina Bălan, care se luptă cu această afecțiune. Ea a mărturisit în campania "Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului" că fiecare zi este pentru ea o luptă epuizantă

”Depresia e cancerul sufletului, dar eu cred că şi cancerul vine tot din depresie, din conflicte emoţionale. Cred că este boala secolului, pentru că în ultimul secol ne-am îndepărtat foarte mult de la modul firesc şi natural al omului de a trăi. Adică, conectat la pământ. Şi când mă refer la pământ, solul. Noi suntem mamifere la origine. Că ne punem pompoane, ruj şi ne încălţăm cu tocuri, noi suntem mamifere, suntem nişte organisme. Este foarte importantă natura pentru om şi consider că îndepărtându-ne de la natură şi locuind în nişte cutii practice totul este artificial. Stimulările noastre sunt foarte artificiale, consider că asta a contribuit foarte mult la o cădere de ordin psihic per total”, spune Cristina.

Ea a mărturisit că a trecut prin momente grele atunci când a ajuns acasă cu gemenii nou-născuți.

”Am ajuns acasă cu doi copilaşi foarte mititei nu aveau nici măcar cât unul născut la termen. Am luat foarte mult în greutate lucru care a contribuit la depresie. Ajunsesem la aproape 100 de kilograme, abia mă mişcam, gâfâiam din absolul orice. Am luptat foarte mult să alăptez copiii. A fost aşa un conglomerat”, a mai spus artista.

Pro TV

DAR CE SIMŢEAI? CUM SE MANIFESTĂ DEPRESIA?

Cristina: ”Îţi alterează toate percepţiile, nu mai ai încredere în tine, te vezi cea mai urâtă persoană cea mai nasoală, cea mai defectă. Nu mai aveam nici poftă de cântat în cazul. Toate lucrurile care îmi provocau plăcere şi poftă de viaţă nu mai voiam să le văd, chiar dacă se spune că m-ar fi ajutat în momentele alea. Culmea culmilor este ca un om în depresie nici nu doreşte să fie ajutat. Nici măcar nu conştientizam că sunt depresivă, dar dacă ar fi venit cineva şi mi-ar fi spus hai să te ajut să-ţi întind o mână, probabil că m-aş fi dus undeva să mă ascund, să pun o pătură pe mine şi să nu vorbesc cu nimeni.”

Pro TV

Cristina este de părere că oamenii sunt învățați să mintă și să se complacă în situații care îi fac nefericiți.

”Noi suntem învăţaţi, oameni în general, suntem învăţaţi să minţim. Totul este o minciună. Totul. Totul. Şi cu relaţiile şi cuplurile. Nu există, nici tu cu tine nu te înţelegi perfect. Tu cu tine ai conflicte că îţi vine să-ţi dai una în cap când iei o decizie greşită sau când vezi că ceva nu ai făcut bine. Te cerţi cu părinţii, te cerţi şi cu copiii. Cum să spui că tu ai o relaţie, un partener cu care tu nu te cerţi? Ce-i asta? Şi n-am înţeles de unde şi până unde cearta în sine este ceva negativă pentru că certurile sunt constructive. Pentru mine cearta nu înseamnă scandal, cearta nu înseamnă scandal. Cearta înseamnă discuţie în contradictoriu, dar cu argumente lucru care mi se pare constructive. Aşa înveţi şi aşa cunoşti omul de lângă tine, nu văd cum ar putea să funcţioneze o relaţie în care nu se discută lucruri”, este de părere Cristina.

Ea a dezvăluit și metoda prin care a reușit să ajungă la o stare de echilibru.

”În cazul meu am eliminat persoanele care îmi încărcau sufletul cu lucruri inutile şi care îmi provocau supărare, care sunt răutăcioase, energiile negative le elimin. Apoi elimin situaţii care pot să-mi creeze frustrări adică şi alimentaţia. dacă am o poftă de nu mai pot o să mi-o satisfac.”

Campania ”Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului” continuă miercuri, la Știrile PRO TV de la ora 17:00.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!