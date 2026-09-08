Ea arată că educația este în primul rând responsabilitatea statelor membre, dar prin viitorul Pachet pentru Educație, pe care îl vor lansa în luna noiembrie anul acesta, Comisia Europeană vrea să vină cu sprijin concret, astfel încât fiecare tânăr să aibă șansa de a dobândi competențele de care are nevoie mai târziu în viață, scrie news.ro.

„Astăzi au fost publicate rezultatele PISA, evaluarea internațională OECD care măsoară competențele elevilor de 15 ani în lectură, matematică și științe. Și nu sunt rezultate care să ne mulțumească. Prea mulți tineri europeni au dificultăți la competențe de bază precum cititul, matematica sau științele. Este un semnal pe care trebuie să îl luăm foarte în serios”, spune vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, după publicarea rezultatelor PISA.

Roxana Mînzatu consideră că „nu există o soluție simplă și nici una care să vină doar de la Bruxelles”.

Pachetul pentru Educație, lansat în noiembrie

„Educația este în primul rând responsabilitatea statelor membre, iar noi lucrăm împreună cu ele pentru a schimba această direcție. Prin viitorul Pachet pentru Educație, pe care îl vom lansa în luna noiembrie anul acesta, vrem să venim cu sprijin concret, astfel încât fiecare tânăr să aibă șansa de a dobândi competențele de care are nevoie mai târziu în viață”, afirmă Mînzatu.

Oficialul european menționează că rezultatele publicate astăzi au fost măsurate în anul 2025 și că aproximativ 760 de mii de elevi de 15 ani din toată lumea, în principal tineri născuți în anul 2009, au participat în această evaluare. Testarea PISA are loc o dată la 4 ani.

Cum s-au descurcat elevii români

Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obținut scoruri mai scăzute decât media OCDE la Matematică, Lectură și Științe.

Ministerul Educației a transmis că, la științe și matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluție relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte.

Potrivit datelor publicate marți, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură și 54% la Științe, sub mediile țărilor membre OCDE de 65%, 69% și, respectiv, 74%.