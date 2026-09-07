Orașul-stat Singapore va plăti 70.000 de dolari singaporezi (echivalentul a peste 47.000 de euro) pentru fiecare copil nou-născut, pe care îl va susține financiar până la vârsta de 17 ani, scrie The Guardian. Este ultima măsură luată de statul asiatic cu 6,11 milioane de locuitori pentru a combate natalitatea scăzută și reticența cuplurilor de a avea copii.

Cu piste de biciclete străjuite de vegetație, parcuri acvatice pe acoperiș și restaurante potrivite pentru familii, coasta de est a Singaporelui este unul dintre cele mai bune locuri din acest oraș-stat insular pentru a crește o familie.

Lee, care lucrează în domeniul financiar, locuiește aici într-un apartament împreună cu soția sa și cele două pisici, însă, la fel ca un număr tot mai mare de singaporezi, aceștia nu intenționează să aibă copii. Ei își fac griji în privința provocărilor pe care le implică creșterea acestora și a schimbărilor pe care i-ar aduce în viața lor.

Lee știe că părinții săi își doresc nepoți: „Au adus vorba despre asta de câteva ori când eram mai tineri, dar acum nu mai pomenesc subiectul”.

Bărbatul în vârstă de 34 de ani afirmă că și soția sa împărtășește aceeași opinie. „Suntem mulțumiți de viața noastră actuală, așa că apariția unui copil ar complica lucrurile”, inclusiv prin renunțarea la călătorii și la ieșirile la restaurant.

Un sondaj realizat luna aceasta de YouGov a relevat că mulți singaporezi gândesc la fel, unul din patru declarând că nu intenționează să aibă copii. Confruntându-se cu o rată a natalității coborâtă la un nivel istoric, orașul-stat a anunțat măsuri ample pentru a încuraja cuplurile să aibă copii, însă eficiența acestor măsuri rămâne incertă.

5.000 euro direct la naștere, alocații medicale și educaționale, credite bancare și taxe reduse la grădiniță

Prim-ministrul Lawrence Wong a anunțat că guvernul va oferi un sprijin financiar direct de aproape 70.000 de dolari singaporezi (47.580 de euro) pentru fiecare copil, până la împlinirea vârstei de 17 ani. Programul debutează la naștere cu o indemnizație de 6.800 euro, urmată de două alocații separate a câte 3.400 euro pentru cheltuieli medicale și educaționale.

Alte măsuri includ acordarea unor „credite pentru copii” în valoare de 1.360 de euro pentru intervalul de vârstă 1-16 ani, reducerea taxelor pentru grădinițele subvenționate de stat la 100 de euro pe lună și acordarea unui concediu parental mai extins.

„Viitorul Singaporelui va fi la fel de solid precum familiile care îl clădesc”, a afirmat Wong.

Rata natalității în Singapore în rândul femeilor de vârstă fertilă – cunoscută sub numele de rată totală de fertilitate – a atins un minim istoric de 0,87. Deși o rată situată sub „pragul de înlocuire” a populației, de 2,1, a devenit o normă la nivel mondial, Singapore se numără printre țările asiatice cu cele mai scăzute rate din lume, alături de Coreea de Sud și Taiwan.

Pentru guverne, această tendință demografică reprezintă o provocare economică majoră, întrucât o proporție tot mai mică de adulți activi trebuie să susțină o populație vârstnică în creștere. Se estimează că, în acest an, Singapore va atinge statutul de societate „super-îmbătrânită”, definit de ONU ca o situație în care peste 21% din populație are vârsta de 65 de ani sau peste.

Măsurile premierului au fost primite cu reacții mixte, persoanele care doresc să aibă copii fiind în continuare îngrijorate de costurile creșterii unei familii.

Costul vieții în Singapore este „enorm de ridicat”, afirmă Iqbar Hisham, în vârstă de 27 de ani, care lucrează ca și coordonator în domeniul construcțiilor; cu toate acestea, noua politică le-a oferit ei și logodnicului său speranța că își vor putea întemeia o familie în viitor.

Singaporezii nu sunt convinși nici de banii de la guvern: Copilul este ceva ce ”nu îl putem oferi în acest moment”

„Aceste măsuri de sprijin mă încurajează să am copii cât mai curând după căsătorie”, spune Hisham, menționând în mod special ajutorul oferit pentru îngrijirea copiilor.

Presiunea socială – inclusiv un sistem educațional extrem de competitiv și un mediu de lucru solicitant – precum și nevoia de asistență pentru îngrijirea copiilor în familiile în care ambii părinți lucrează contribuie la reticența tot mai mare a unor singaporezi de a-și întemeia o familie.

În discursul său, premierul a recunoscut că mulți singaporezi „își fac griji cu privire la viitorul pe care îl vor moșteni copiii lor și se întreabă dacă fac suficient pentru a-i ajuta să reușească”.

Lee afirmă că sprijinul financiar din partea guvernului nu este totul. „Cred că va fi nevoie de mult timp pe care eu și partenera mea va trebui să-l dedicăm creșterii corecte a unui copil”, spune el. „Este un lucru pe care nu îl putem oferi în acest moment”.

Shu Rong Teo, în vârstă de 41 de ani, manager de planificare și mamă a trei copii, spune că ideea de a avea copii a fost întotdeauna importantă pentru ea.

Însă întemeierea unei familii și păstrarea locului de muncă la Orchestra Chineză din Singapore au fost posibile doar datorită ajutorului unei persoane angajate pentru treburile casnice și a faptului că locuiește împreună cu socrii.

„Experiența noastră demonstrează că este nevoie de o întreagă comunitate pentru a crește un copil și că sprijinul familiei rămâne indispensabil pentru părinții care muncesc și trebuie să facă față provocărilor parentale”.

Ea salută reformele, în special creșterea concediului pentru îngrijirea copiilor, care îi va permite să petreacă mai mult timp cu copiii ei.

„Înainte aveam două zile de concediu pentru îngrijirea copiilor. În afara celor două zile, trebuia să-mi iau concediul anual pentru a avea grijă de copiii mei, dar cu noile măsuri eu și soțul meu avem câte 12 zile fiecare”.