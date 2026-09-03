Potrivit Associated Press, Anutin își continuă întâlnirile diplomatice cu liderii din Asia de Sud-Est, însă atenția opiniei publice este atrasă mai degrabă de talentul său vocal decât de discursurile sale.

Cei doi lideri au urcat pe scenă în cadrul Retragerii liderilor din Singapore și Thailanda, prima întâlnire la nivel înalt dintre cele două țări din ultimii 11 ani.

Anutin, care și-a demonstrat deja talentul muzical în cadrul unor evenimente oficiale, a fost acompaniat la chitară de Wong.

Publicul a primit cu entuziasm prestația, mai notează agenția de păresă. Postul public thailandez TPBS a relatat că liderii au interpretat și piesa „Blowin’ in the Wind” a lui Bob Dylan.