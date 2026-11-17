Un mesaj automat care ar fi trebuit să avertizeze personalul hotelului că nivelul substanței depășise limita de siguranță nu a ajuns la destinatari din cauza problemelor tehnice, conform CNN Brasil.

Incidentul a avut loc la hotelul Ling Bao, situat în interiorul parcului de distracții Phantasialand, în orașul Brühl din Germania, potrivit publicației independente Cybernews.

Sistemul automat de întreținere a piscinei era configurat să trimită notificări prin e-mail atunci când concentrația de clor depășea limitele considerate sigure. Însă, din cauza unei defecțiuni a serviciilor Microsoft, alerta nu a mai ajuns la destinatari.

Potrivit informațiilor transmise de hotel postului regional WDR, serviciile de urgență au mobilizat aproximativ 40 de salvatori la fața locului. Cinci dintre persoanele afectate au fost transportate inițial la spital, însă numărul a fost ulterior corectat la patru. Una dintre ele a rămas sub supraveghere medicală din cauza unei răni de gravitate moderată.

Problemele Microsoft au afectat companii și instituții din mai multe țări

Defecțiunile serviciilor Microsoft, inclusiv ale platformei Outlook, au provocat probleme în activitatea unor companii, instituții guvernamentale, bănci și instanțe judecătorești din mai multe țări, la sfârșitul săptămânii trecute.

Vineri, 13 noiembrie, compania a anunțat că nu există indicii că problemele ar fi fost provocate de activități rău intenționate, precum un atac informatic.

Ulterior, Microsoft a transmis că serviciile au început să fie restabilite treptat și că funcționează din nou în parametri normali pentru utilizatori.